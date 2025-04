Maceratese-Monturano: Ultima sfida di Eccellenza per un posto nei playoff

C’è da voltare pagina perché contro il Monturano la Maceratese potrebbe aprire un nuovo capitolo della stagione. Oggi alle 16.30 si disputerà l’ultima partita del campionato di Eccellenza ma per i biancorossi ci saranno di certo altre gare. C’è da superare il Monturano che si presenterà all’Helvia Recina - Pino Brizi con l’intento di muovere la classifica per assicurarsi la possibilità di giocare in casa la gara dei playout. C’è poi da tenere a mente l’insegnamento dell’andata quando i biancorossi sono tornati con un punto da Monte Urano recuperando con il gol di Nasic, la cui stagione è finita per un infortunio, il vantaggio locale firmato da Palestini. Per i biancorossi non ci sono alternative se non la vittoria per farsi trovare pronti qualora la leader K Sport dovesse perdere a Urbino. Ma a parte questo aspetto c’è anche la certezza che i biancorossi con la vittoria andrebbero subito alla finale playoff avendo più di 9 punti di vantaggio sulla quinta. Oggi non ci sarà il difensore Mastrippolito che deve scontare due giornate di squalifica per la grave espulsione nel match giocato a Montecchio. Ci sono buone possibilità di rivedere in campo il portiere Federico Gagliardini che ha recuperato dall’infortunio accusato a Osimo. Il fantasista Lorenzo Albanesi potrebbe accomodarsi in panchina e il tecnico potrebbe gettarlo nella mischia in un secondo momento. Non sarà in campo il difensore Pablo Javier Lucero perché, come si è visto nelle ultime partite, la sua presenza in campo è fin troppo importante per migliorare una fase difensiva che, come visto nelle ultime tre gare, ha destato più di una perplessità avendo incassato 6 gol. In altre parole adesso non si vogliono correre rischi considerando che c’è la possibilità di percorrere un’altra strada per arrivare alla serie D, magari un percorso più lungo e anche pieno di insidie. Adesso c’è da pensare solo al presente e il momento dice che la Maceratese deve tornare al successo per farsi trovare pronta qualora da Urbino dovesse arrivare la notizia della vittoria della squadra di casa sulla K Sport, perché la stagione non è affatto finita ed è bene concluderla con un successo per avere la giusta carica per affrontare i prossimi impegni.

C’è da voltare pagina perché la sconfitta con la K Sport sia solo un incidente di percorso e nel contempo è necessario una reazione a quella battuta d’arresto. "Abbiamo fatto tanti punti e sarebbe da pazzi gettare tutto a mare per una partita persa". Queste parole di Stefano Serangeli, dg della Maceratese, stanno a indicare che quella sconfitta è stata metabolizzata e la squadra è pronta a rimettersi in gioco.