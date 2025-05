Maceratese nel segno della continuità. Crocioni: "Avanti con mister Possanzini"

Avanti con l’allenatore Matteo Possanzini, la società sposa la linea della continuità e prosegue anche in serie D quel cammino iniziato nella passata stagione. "Non c’è solo la straordinaria vittoria del campionato di Eccellenza, ma Possanzini si è distinto per avere centrato gli obiettivi fondamentali di inizio stagione: valorizzazione dei giovani e una chiara impronta a livello tecnico". Alberto Crocioni, presidente della Maceratese, indica quali sono i fattori che hanno pesato nella scelta e fatto sì che Possanzini venisse confermato. "Si tratta – chiarisce il presidente – di due pilastri del progetto tecnico della società e su questi Possanzini ha saputo costruire una squadra solida, coesa e capace di entusiasmare". Nei giorni scorsi la società aveva confermato il direttore generale Stefano Serangeli e il direttore sportivo Nicolò De Cesare dopo l’ottimo lavoro dello scorso anno quando è stata costruita quella squadra capace non solo di riportare Macerata in serie D, ma anche di ricreare entusiasmo nella città. È ancora davanti agli occhi di tanti sportivi i 2.500 maceratesi che hanno accompagnato la squadra nello spareggio ad Ancona contro la K Sport, la partita che ha dato il pass per salire di categoria.

E adesso si inizia a programmare la stagione, anche se inevibtabilmente diversi discorsi sono stati fatti nei giorni scorsi quando ancora non erano state ufficializzate le prime scelte. In quei momenti dg e diesse hanno sicuramente parlato e si sono confrontati con Possanzini per capire quali sono le esigenze per la prossima stagione in cui la Maceratese è chiamata non disperdere l’entusiasmo sbocciato durante la stagione in Eccellenza. I giorni passati hanno offerto anche diversi momenti di confronto per fare il punto della situazione e capire su quali giovani puntare nella prossima stagione perché gli under fanno più che mai la differenza. Sotto questo punto di vista i programmi non cambiano da quelli dello scorso anno, la Maceratese vuole essere una vetrina per i giovani che hanno l’occasione per mettersi in mostra. Ed ecco che l’orientamento è di pescare altri ragazzi del territorio sui quali puntare così come è stato fatto con Denny Ciattaglia e Riccardo Bongelli in Eccellenza. Quest’ultimo è a un passo dalla Samb, o meglio, il ragazzo ha scelto la squadra rossoblù. La Maceratese farà di tutto per agevolare i legittimi desideri del ragazzo che ha l’opportunità di approdare in un club professionistico, dove c’è entusiasmo da vendere e dove potrà mettersi in luce e migliorarsi ancora. La Maceratese riscatterà il ragazzo dall’Academy Civitanovese e poi parlerà con la Samb per raggiungere l’accordo.