Maceratese: nuovi biglietti in vendita per la Tribuna dell'Helvia Recina

Ieri sono stati messi in vendita altri 500 biglietti e alle 10 di oggi si riaprirà il botteghino dell’Helvia Recina Pino Brizi perché gli appassionati possano acquistare quelli rimasti disponibili per il settore Tribuna, ma si confida di potere ampliare la dotazione avendone richiesti altri data la richiesta. Il primo giorno sono andati a ruba i 2.000 biglietti in dotazione della Maceratese: mille per la Curva e altrettanti per la Tribuna. Poi ieri grazie al lavoro della società, delle autorità e all’impegno dell’Amministrazione comunale sono stati messi a disposizione altri 500 biglietti per la Tribuna. La nuova dotazione è stata riservata solo ai residenti in città, è necessario un documento che ne attesta la residenza, e agli abbonati per la stagione in corso. Nel primo giorno i biglietti erano in vendita sia al botteghino dello stadio, dove c’erano tre persone a lavorare, sia alla Tabaccheria Monachesi dove in cinque hanno esaurito le richieste. Non sono mancate le telefonate di appassionati che chiedevano informazioni, alla tabaccheria Monachesi hanno ricevuto chiamate addirittura anche da Cesena e Foligno, dove probabilmente vivono dei tifosi biancorossi. Inoltre in questi giorni si sono presentati al botteghino pure tanti appassionati e sportivi della provincia per assicurarsi il biglietto per una partita che mette in palio la promozione in serie D. A Montecchio hanno venduto i 600 a disposizione.