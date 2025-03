Maceratese. Possanzini: "I ragazzi meritano applausi»

"È una vittoria che ci dà forza". È quanto dice l’allenatore Matteo Possanzini dopo il successo della sua Maceratese a Montefano. "I ragazzi – aggiunge – trasmettono ogni volta dal campo la voglia di centrare l’obiettivo. È stata fatta una grande prestazione contro un avversario che ha interpretato bene la gara, che ci ha messo in difficoltà sulle palle inattive. Ritengo che sia stata una bella partita per la categoria".

Non ha segnato, però l’attaccante Luca Cognigni ha messo lo zampino su entrambi i gol biancorossi: sul pareggio ha guadagnato lo spazio e appoggiato la palla indietro per Marras e poi ha subito il fallo del rigore. "Stiamo parlando di un giocatore – spiega Possanzini – che non centra nulla con questa categoria. Sono nel suo Dna certe giocate, è abile a cercare e a difendere lo spazio come fatto in occasione del pareggio. Poi è un giocatore trascinante e ce lo teniamo ben stretto".

Non è stato semplice l’avvio con i biancorossi costretti a rincorrere. "Abbiamo preso gol in maniera ingenua, loro sono stati abili e noi siamo cresciuti nel corso del match". In testa ci sono Maceratese e K Sport con 55 punti in 25 giornate. "Noi – dice Possanzini – abbiamo scelto di arrivare al risultato attraverso il gioco e speriamo di essere premiati alla fine". E così continua in vetta il duello con la K Sport che si gioca anche a livello nervoso. "Da subito – dice Possanzini – ci siamo presi la responsabilità data da un obiettivo e da un percorso importanti, ciò inevitabilmente porta a gestire la pressione e di sentire addosso certe emozioni, ma c’è anche la voglia di emergere e daremo tutto fino all’ultimo per tagliare il traguardo".

A Montefano i tifosi hanno incitato la squadra dal primo all’ultimo minuto. "Li ringraziamo – conclude Possanzini – e speriamo di regalare loro quanto si meritano".