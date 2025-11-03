Maceratese. Primo pari stagionale. Punto amaro a Termoli

Termoli 2 Maceratese 2: Iannacone, Avolio, Biguzzi, Magnani, Basualdo Martinez (21’ st Hysaj), Colabella (34’ st Thiane), Antonacci (9’ st Manara), Tracchia, Mercuri, Cancello, Romano. All: D’Adderio

MACERATESE: Gagliardini, Ciattaglia, Perini (37’ st Lorenzi), Mastrippolito, Morganti, De Angelis (22’ st Ruani), Sabattini, Marras (34’ st Neglia), Gagliardi (22’ st Cirulli), Papa (22’ st Sciarra), Osorio Otero. All: Possanzini

Arbitro: Riglia di Ercolano

Reti: Marras (R) 25’ pt, Colabella 40’ pt, Sabattini 45+1’ pt, Manara 17’ st

Note: spettatori 1500 circa. Ammonito Mastrippolito

Torna con un buon punto e tanti rimpianti dal Molise la Maceratese che impatta 2 a 2 al Gino Cannarsa di Termoli, tornando a muovere la classifica dopo due ko consecutivi ma scivolando in zona rossa. Pareggio che lascia un po’ di amarezza ai biancorossi, autori di una buona gara ma che in vantaggio due volte, si sono fatti riprendere altrettante volte, mostrando ancora una volta le solite fragilità difensive, sfrutatte al meglio da un Termoli ostico e mai domo. Maceratese accompagnata da 115 tifosi. Possanzini (nella foto)deve rinunciare agli infortunati Marchegiani e Lucero, mentre recupera e parte dal primo minuto De Angelis in un undici iniziale dove si ritagliano una maglia da titolari anche Morganti, Sabattini e Papa. Gara equilibrata e intensa che al ventiquattresimo vive il primo episodio importante del pomeriggio. Cross di Marras che viene intercettato dal braccio largo di Biguzzi. Rigore solare che viene trasformato in maniera magistrale dallo stesso Marras per l’1 a 0 Maceratese. Termoli che cresce alla distanza e che al quarantesimo trova il pari con Colabella che colpisce di testa su cross di Tracchia. Prima dell’intervallo però, la Maceratese torna avanti con Sabattini che dai venti metri trova la splendida conclusione del 2 a 1.

Inizio di ripresa che vede i molisani alzare i giri del motore e rendersi pericolosi con Manara, la cui conclusione si perde di poco a lato. Ma il goal è rimandato di poco perché al diciassettesimo lo stesso Manara, solo a centro area di testa, insacca in porta il 2 a 2. 27’ Si riaffaccia in avanti con pericolosità la Maceratese con Osorio, la cui conclusione viene deviata in corner da Iannacone. Finale ricco di pathos, ma senza occasioni da annotare e al triplice fischio finale applausi per entrambe dai rispettivi tifosi e un punto a testa.

Nicolò Ottaviani