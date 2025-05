Maceratese pronta per lo spareggio promozione in serie D contro K Sport Montecchio Gallo

Da martedì la Maceratese riprenderà gli allenamenti in vista dello spareggio dell’11 maggio ad Ancona contro la K Sport Montecchio Gallo che mette in palio la promozione in serie D. Ieri la squadra ha sostenuto l’ultima seduta di lavoro della settimana, si valutano giorno per giorno le condizioni di Bongelli che al momento sta svolgendo solo un lavoro atletico, è difficile che si possa recuperare Bracciatelli mentre c’è qualche speranza in più per il giovane Del Moro. L’organizzazione dello spareggio spetta alla Maceratese e nei prossimi giorni inizierà la prevendita, anche se al momento non si conoscono le modalità e se il botteghino al Del Conero sarà aperto. Sono in piedi alcuni punti interrogativi che saranno sciolti nel tavolo tecnico di domani nel capoluogo. Per il presidente Alberto Crocioni sono giorni intensi in cui il pensiero è rivolto alla gara di domenica. "È inevitabile provare un po’ di tensione". L’altro giorno il presidente si è intrattenuto con i tifosi che si sono trovati ai Cancelli in segno di protesta perché non si sapeva dove e quando si sarebbe giocato lo spareggio dopo che ufficiosamente era saltato fuori che non andava bene Senigallia, la sede scelta dal comitato regionale della Federcalcio. Il presidente ringrazia l’assessore Riccardo Sacchi per essersi interessato alla questione. "Si è impegnato assieme all’Amministrazione per trovare una soluzione, ringrazio anche i tifosi della Curva per la vicinanza". Il sindaco di Ancona ha dato il suo via libera per l’uso del Del Conero. "Ci ha parlato Sacchi al quale il sindaco ha dato la sua disponibilità. Ritengo che alla fine si sia trovata una bella soluzione individuando la migliore struttura" Si prevede per l’11 una bella cornice di pubblico per una partita che mette in palio la D contesa da due formazioni che hanno disputato il campionato tenendo un bel passo. Nel frattempo la squadra sta continuando ad allenarsi per farsi trovare pronta a una sfida che si prepara da sola essendo altissime le motivazioni e in cui occorrerà mantenere sempre la calma. "In estate – ricorda il presidente – è stata fatta una rivoluzione alla Maceratese portando 17 nuovi giocatori, occorre dare atto dell’ottimo lavoro svolto dal dg Stefano Serangeli, dal diesse Nicolò De Cesare e dallo staff tecnico".