Maceratese: recupero infortunati e preparazione psicologica post-sconfitta

La Maceratese ha ora due obiettivi: assorbire sul piano psicologico la sconfitta a Montecchio e recuperare gli infortunati. Al momento sono fermi ai box Federico Gagliardini, Pablo Javier Lucero e Lorenzo Albanesi per i quali si confida di rivederli in campo per il 27 contro il Monturano, mentre ci sarà ancora da aspettare per Armin Nasic in campo. Nel contempo si faranno verifiche di volta in volta per evitare altre ricadute, come quella con Lucero che ha privato l’esperto difensore nelle ultime tre gare decisive in cui i biancorossi hanno subito 6 gol: 3 a Montecchio, 2 con il Chiesanuova e uno a Osimo. Ma oramai non è il caso di guardare a quanto avvenuto in passato, adesso c’è da aiutare la squadra a superare lo choc dato dalla sconfitta arrivata nel finale a Montecchio dopo che i biancorossi in inferiorità numerica avevano recuperato due gol. In questo momento i biancorossi sono giù a livello psicologico e sta allo staff tecnico toccare i tasti giusti perché si possa chiudere con la vittoria la stagione e poi, eventualmente, farsi trovare subito pronti per i playoff. Da martedì a sabato la squadra si allenerà tutti i giorni e nel contempo si cercherà una formazione per disputare un test per non perdere il ritmo gara.