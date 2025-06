Maceratese, resta Nasic. Trodica, ecco Salvatori

Il centrocampista Armin Nasic indosserà la maglia della Maceratese anche in D, ora c’è l’ufficialità della promessa fatta al calciatore quando l’infortunio al ginocchio gli aveva impedito di aiutare i compagni sul campo. Da mesi sta lavorando sodo per farsi trovare pronto quando la squadra inizierà la preparazione. La Vigor Senigallia si è assicurata l’attaccante Lorenzo Braconi, ex Castelfidardo, indicato tra gli obiettivi della Maceratese. L’Atletico Ascoli (D) ha preso il centrocampista Fausto Coppola, classe 1997 ed ex Manfredonia. Il Trodica ha arricchito la rosa con Andrei Salvucci, esterno classe 2003. Si tratta di un elemento di grande dinamismo e qualità, che ritrova in panchina Buratti, con il quale ha già condiviso importanti esperienze nelle fila di Civitanovese e Tolentino. Con questo innesto, il Trodica conferma la volontà di rafforzare la rosa con profili giovani ma già rodati, puntando sulla continuità tecnica e sulla crescita di un gruppo solido e ambizioso. L’Osimana si è assicurata il centrocampista Alessandro Mancini, che dopo l’esperienza a Mestre ha indossato le maglie di Maceratese e Montegranaro. La Cluentina getta le basi per la prossima stagione: restano il capitano Marco Menghini, Andrea Mancini, Riccardo Ricotta e Tommaso Montecchiari, Michele Pagliarini. Tra i pali tornerà Francesco Amico che lo scorso anno aveva collezionato sette presenze da titolare prima di trasferirsi in prestito all’Appignanese, preso il mediano Lorenzo Canuti dalla Élite Tolentino e il centrocampista Matteo Di Marino; dalla Carima arriva Ousmane Ceesay, lo scorso anno in doppia cifra sia di gol realizzati che di assist. Soddisfatto il ds Mandorlini: "abbiamo costruito l’ossatura della squadra che verrà completata al più presto con almeno un terzino e un paio di attaccanti".