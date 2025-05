Maceratese: ritardi nella pianificazione per la nuova stagione in Serie D

C’è il desiderio di andare avanti insieme ma ancora non è stato trovato il punto di equilibrio nella Maceratese. Non c’è stata la tanto attesa fumata bianca dopo il primo incontro tra il presidente Alberto Crocioni con il direttore generale Stefano Serangeli e il direttore sportivo Nicolò De Cesare. Dalla società non filtra nulla, ma è chiaro che questo ritardo alimenta voci tra i tifosi che si chiedono cosa possa frenare una pianificazione che sembrava quasi naturale dopo la vittoria del campionato e dopo l’interesse del pubblico maturato attorno alla squadra. Adesso viene il difficile perché non c’è da disperdere questo patrimonio di tifosi in una categoria superiore e, quindi, più difficile.

La Maceratese si presenta da matricola nel nuovo campionato e dovrà farsi trovare molto ben preparata per evitare brutte figure perché dovrà confrontarsi con squadre blasonate. Ed ecco che questa fase è determinante per la stagione. Il presidente Crocioni ha elogiato più volte l’operato di Serangeli e di De Cesare, e non vorrà sbagliare le mosse per evitare di ripetere l’errore commesso dopo la vittoria della Promozione quando non fu confermato Trillini, si prese Di Fabio che salutò tutti poco dopo e si tornò di nuovo su Trillini il quale è stato successivamente esonerato e al suo posto è arrivato Peppino Amadio. Ora più che mai occorre partire convinti delle mosse da fare, senza tentennamenti, e c’è da farlo entro breve tempo perché la concorrenza non sta con le mani in mano, occorre assicurarsi quei giocatori chiave perché la Maceratese abbia l’ossatura necessaria per affrontare senza eccessivi problemi la serie D abbinandoci giovani di qualità sui quali puntare senza esitazione. In un certo senso continuare la strada imboccata nell’ultima stagione con una rosa di qualità e con under di assoluto valore.