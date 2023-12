Maceratese. Ruani: "Tanti rimpianti contro l’Osimana»

"Abbiamo avuto le occasioni, un paio ci sono state tolte dal terzo incomodo negandoci un rigore sacrosanto per un fuorigioco inesistente e non rilevando un fallo di mano". Dino Pagliari, allenatore della Maceratese, mette sul banco degli imputati l’arbitro e il suo assistente che ha sbandierato l’offside e non rilevato poi il fallo di mano. "Negli ultimi minuti – aggiunge – loro hanno messo dentro alcuni palloni e noi abbiamo accusato qualche problema". È una Maceratese apparsa più equilibrata rispetto alle precedenti uscite. "Non è una questione di giocare con un centrocampista in più o con un attaccante in meno, ma – spiega Pagliari – di come si occupano gli spazi e contro l’Osimana lo abbiamo fatto bene. La squadra ha fatto una buona gara, l’unico rammarico è non essere riusciti a buttarla dentro".

Dopo un mese è tornato a disposizione il giovane Edoardo Ruani che a fine gara non nasconde i rimpianti dopo il match con l’Osimana. "I rimpianti – dice il giovane centrocampista – nascono dal palo colpito da Tortelli, da un’altra bella conclusione e dal fatto che non ho inquadrato lo specchio della porta, poi non ci è stato dato un rigore netto e non è stato rilevato un fallo di mano".

Il 21 dicembre le squadre si troveranno di fronte nella finale di Coppa Italia. "Sarà una gara tosta, ma possiamo farcela – dice il centrocampista offensivo – perché non siamo inferiori a nessuno e dobbiamo dimostrarlo sul campo". Per un mese Ruani ha seguito la Maceratese dalla tribuna. "Il gol è il problema principale, ma stiamo crescendo come numero di occasioni". Ruani, classe 2000, svela cosa gli chiede l’allenatore Pagliari. "Di stare sereno e giocare per la squadra, ma se la butto dentro è molto più contento".