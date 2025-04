Maceratese sconfitta immeritata: Mancini elogia la squadra nonostante l'espulsione e la sconfitta

"La Maceratese non meritava di perdere, ho visto una squadra determinata, dal grande cuore, viva, forte, vogliosa e caparbia". È l’opinione dell’allenatore Marcello Mancini che ha commentato la diretta su Tvrs della partita disputata a casa della K Sport. "I biancorossi – aggiunge – hanno subito le due reti quando stavano giocando meglio: il primo è arrivato su una bella imbucata e nel secondo il portiere mi è sembrato sorpreso dalla conclusione". E poi c’è stata l’espulsione di Mastrippolito nell’intervallo che ha costretto a giocare la ripresa in inferiorità numerica. "Non si è visto cosa sia successo: c’era un giocatore locale a terra e l’arbitro ha estratto il cartellino rosso". Un fatto che ha penalizzato la Maceratese sotto di un gol e che nella ripresa ha subito un’altra rete. "È stato un fattore molto importante ma non direi decisivo perché la squadra è riuscita comunque a recuperare il doppio svantaggio con due gol di bella fattura: splendido quello di Bongelli, che merita altre categorie, e quello di Cirulli è di ottima fattura tecnica". Quando sembrava che la partita fosse indirizzata sul pareggio è arrivato il terzo gol locale. "La prima volta il portiere ha fatto un grande intervento su colpo di testa di un giocatore lasciato solo, la situazione si è ripetuta nel corner successivo da cui è poi scaturita una mischia sfruttata dai padroni di casa".

È comprensibile la delusione tra i biancorossi che vedono sfumare il primo posto, il punto è che questa situazione non abbia conseguenze perché eventualmente c’è anche la strada dei playoff qualora nel prossimo turno la classifica non dovesse cambiare. Ma da cosa ripartire? "Da quanto fatto nella ripresa perché la Maceratese del secondo tempo può battere chiunque, innanzitutto i biancorossi devono vincere con il Monturano e attendere notizie da Urbino dove giocherà la capolista K Sport, è un derby e nel calcio può succedere sempre di tutto".

Ma la Maceratese avrebbe potuto fare di più? "Nel primo tempo serviva un possesso palla più veloce contro un avversario molto abile a chiudere gli spazi perché i pesaresi hanno giocatori che corrono tantissimo,sarebbe stato necessario far viaggiare di più il pallone per impedire agli avversari di ricompattarsi". Capitolo arbitraggio. "Non abbiamo moviola o Var per capire se il fallo commesso su Cognigni sia stato fatto in area o fuori".