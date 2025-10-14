Maceratese senza mezze misure. Mai un pareggio per i biancorossi

È una Maceratese senza vie di mezzo: o vince o perde, e infatti dopo sette gare i biancorossi non hanno mai pareggiato come la capolista Ostiamare che, però, le ha vinte tutte.

La vittoria su L’Aquila rappresenta l’aspetto più positivo perché nel calcio contano i risultati che hanno un peso considerevole. La squadra ha ora 9 punti, occupa la settima posizione e il successo sugli abruzzesi ha portato tranquillità, fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. Il clima ideale per preparare senza eccessivi assilli la partita a Notaresco che presenta non poche insidie.

Contro L’Aquila ci sono stati quattro minuti di fuoco in cui la squadra di Possanzini ha svoltato la partita, ha recuperato il gol dello svantaggio, è passata avanti e ha poi controllato il ritorno degli avversari.

Nella seconda parte del match è saltata agli occhi la prestazione di Osorio che, spostato sulla corsia ha creato spesso e volentieri la superiorità numerica: dai suoi piedi è partito per esempio l’assist per Ruani e poi di testa ha pareggiato facendosi valere in una difesa di giganti. Da segnalare il positivo ingresso in campo di Cirulli, in una formazione che si difende molto alta la sua velocità è stata decisiva e ha determinato il rigore. Illuminante il lancio in profondità di Marras che ha portato il giovane attaccante in area dove è stato atterrato dal portiere. Dal dischetto Marras segnato il gol del sorpasso. Alla fine la Maceratese ha incassato i 3 punti in palio in un mese che propone ancora tante gare insidiose. Archiviate quella a Teramo e con L’Aquila, adesso c’è da pensare alla prossima contro il Notaresco e poi all’Ancona. L’ideale sarebbe che nel frattempo l’organico venisse rinforzato, dopo avere salutato Marsilii e Konè, con una punta centrale permettendo così a Osorio di agire in una posizione a lui più congeniale dove far valere il dribbling e la velocità.

Ma c’è anche un altro aspetto positivo: all’Helvia Recina-Pino Brizi c’erano quattro osservatori: due per club di serie C, uno di B e uno per la serie A. La speranza in casa biancorossa è che tra questi ragazzi possa esserci un altro Riccardo Bongelli che si sta facendo valere nella Samb. Possanzini non si fa problemi a gettare nella mischia dei ragazzi, insomma è un tecnico che non fa caso alla carta d’identità e questa sua predisposizione è molto importante per la società biancorossa. Gli under hanno quindi una ghiotta opportunità, dovranno dimostrarsi abili di saperla cogliere al volo.