"Maceratese, serve un attaccante di peso"

Gli esami non finiscono mai e la Maceratese è attesa da quello a Notaresco dopo avere superato quello casalingo con L’Aquilla. Non dovrebbe essere disponibile l’attaccante Infantino, capocannoniere del girone con 7 reti, che rappresenta il valore aggiunto del Notaresco, la formazione allenata dall’ex giocatore biancorosso Roberto Vagnoni. E l’attacco è stato al centro del dibattito televisivo in cui Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, si è soffermato sulla trasmissione Lunediretta su tv Centromarche rispondendo alla domanda posta da un tifoso biancorosso sulla necessità di un centravanti in modo da spostare sulla fascia Osorio che proprio contro L’Aquila ha dato un saggio della sua bravura. "Come caratteristiche – ha risposto il tecnico biancorosso – ci manca un centravanti di peso ,lo avevamo individuato in Marsilii, ma poi di comune accordo abbiamo deciso di interrompere il rapporto: ci mancano adesso queste caratteristiche. Osorio è un giocatore molto abile tecnicamente, forte sul piano fisico e devastante nell’uno contro uno. Si tratta di un giocatore che difficilmente fa il centravanti anche se inizialmente parte in quella posizione perché viene a legare il gioco, a cercare l’uno contro uno sull’esterno". L’ideale sarebbe un centravanti di peso abile nel gioco areo che possa poi portare i suoi centimetri in area quando gli avversari battono una punizione o un angolo. "Non abbiamo un riferimento – spiega Possanzini, al secondo anno sulla panchina della Maceratese – sotto questo punto di vista, sulle palle alte abbiamo preso gol contro Teramo e L’Aquila". Non è quindi affatto da escludere che l’argomento centravanti possa tornare in auge nei colloqui con la società per colmare una lacuna evidente e che farebbe compiere alla squadra un comprensibile salto di qualità.

Alla ripresa degli allenamenti è stato fatto il punto sulla situazione degli infortunati, gli ultimi della lista sono Neglia e De Angelis. Ebbene, Neglia ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore durante il riscaldamento del match contro L’Aquila, il giocatore si è subito fermato e ciò ha evitato il peggio. Ieri comunque si è allenato a parte assieme De Angelis che nella rifinitura aveva preso un colpo. Dovrà sottoporsi ad accertamenti Pazzaglia, che domenica non era stato nemmeno convocato. Il difensore Marchegiani, infortunatosi qualche domenica fa, ha una fasciatura alla spalla e in questo periodo esegue esercizi atletici. La buona notizia è che il difensore centrale Lucero è tornato a lavorare in gruppo e il fatto che nel finale domenica sia stato gettato nella mischia fa ben sperare.