Maceratese sotto esame: "Ora dieci gare decisive"

"Mi aspetto con la Sangiustese una gara aperta in cui i rossoblù non faranno barricate e noi fareno di tutto per farci trovare pronti". Matteo Siroti, responsabile scouting della Maceratese, parla del match di domenica e degli avversari che ha già visionato. "La Sangiustese – spiega – è una buonissima squadra allenata da un tecnico preparato". Poi spiega quale potrà essere la chiave che deciderà la gara. "L’atteggiamento potrà fare la differenza, un atteggiamento propositivo di chi scende in campo con l’intenzione di prendere la gara nella maniera giusta. Poi le partite hanno dei momenti: servono lucidità e calma per capire quando attaccare e quando avere pazienza nelle fasi in cui ci sarà da soffrire".

Ci si avvicina alla fase cruciale del campionato. "Ognuna delle prossime partite sarà un momento decisivo. Vedo il bicchiere mezzo pieno: siamo primi quando mancano 10 gare, abbiamo infilato una lunga striscia positiva, abbiamo la seconda miglior difesa, tra i migliori attacchi. Insomma, ci sono tanti aspetti positivi che ci fanno capire di avere le carte in regola per giocarcela fino alla fine". Siroti si guarda indietro e sottolinea gli aspetti positivi emersi finora. "Si stanno gettando le basi per fare qualcosa di bello e per farci trovare pronti anche nel caso di una categoria differente. Il club ha sposato le nostre idee, non si è tirato indietro rinforzando la squadra quando si è infortunato Nasic ed è uscito Gomis, possiamo contare sul sostegno dei tifosi".

Il responsabile scouting ha il polso della situazione. "Sto al campo per seguire dai piccolini alla prima squadra. Dobbiamo insistere a valorizzare i giovani e la Maceratese ne ha di futuribili, poi abbiamo la fortuna di avere in Possanzini un allenatore che dà loro spazio perché gli piace valorizzare gli elementi dei vivaio".