Maceratese, testa al campionato: "La Vigor ha elementi di qualità"

È una Maceratese che sta cercando di aggiustare la rosa e nel frattempo si prepara alla gara di domenica contro la Vigor Senigallia. Non fanno più parte della rosa il difensore Leonardo Romitelli, classe 2008, che si allena con il Tolentino e il trequartista Francesco Pio Viscillo, classe 2007. Non è da escludere che possano esserci altre novità nei prossimi giorni, la società è alla ricerca di un 2007.

Ma c’è da pensare alla sfida di domenica con la Vigor Senigallia e da cancellare il pesante passivo di domenica in Coppa Italia dove la Maceratese è stata battuta 5-1 dall’Atletico Ascoli. La Vigor è stata eliminata ai rigori dal Fossombrone allenato da Marco Giuliodori, lo scorso anno al Castelfidardo. "La Vigor – dice il tecnico – frequenta da anni la categoria e può contare su un gruppo forte. Ha elementi di qualità come Tomba, Gambini, Tonelli Pandolfi, Pesaresi". Di fronte ci saranno squadre fuori dalla Coppa, la Maceratese ha accusato un pesante passivo nel match esterno con l’Atletico Ascoli mentre la Vigor ha perso ai rigori. "La prima di campionato – osserva Giuliodori – è sempre un’incognita".

I biancorossi dovranno stare attenti a un avversario che predilige il gioco. "Si tratta di una squadra con una fisionomia ben rodata, portata a giocare il pallone considerate le caratteristiche dei giocatori, costruisce l’azione dal basso e non penso che domenica possa snaturare la sua filosofia". La Maceratese dovrà prestare attenzione anche perché Magi può contare su elementi in grado di fare la differenza. "Si tratta – spiega Giuliodori – di un gruppo composto da giocatori importanti come De Feo, Braconi, Pesaresi e Pandolfi. È una realtà che dispone di parecchie armi, sa rendersi pericolosa con palla in movimento e su palle inattive avendo giocatori strutturati".

La Maceratese si presenta da matricola al campionato come è successo lo scorso anno a Giuliodori con il Castelfidardo. "La D – spiega l’allenatore – è un campionato del tutto diverso, c’è una maggiore qualità, più fisicità, si troveranno giocatori provenienti dalla C. Ci sono calciatori di gamba e strutturati, con difensori centrali alti 190 cm". Domenica prenderà il via un campionato difficile. "La qualità è alta, sono arrivate piazze importanti – conclude Giuliodori – come Maceratese e Giulianova, non occorre mai abbassare la guardia come ha dimostrato il Notaresco vincendo in Coppa a Teramo, uscita rinforzata dal mercato dopo l’ottimo campionato scorso. Anche L’Aquila, Giulianova, Ancona si sono mossi molto bene sul mercato".