Maceratese: trattative per rinnovi e rinforzi in vista della Serie D

"Siamo a buon punto con il difensore Mastrippolito e con Vanzan". Stefano Serangeli, direttore generale dei biancorossi, fa il punto dopo i primi incontri con i giocatori della Maceratese che nella passata stagione hanno vinto il campionato di Eccellenza dando un prezioso contributo al salto in D. "In questo momento – aggiunge – stiamo portando avanti le trattative per i rinnovi cominciando dal pacchetto arretrato e dal capitano Cognigni". Sull’esperto attaccante c’è l’interesse di parecchie realtà. "Vero, ci siamo incontrati e abbiamo parlato in modo sincero. Adesso ci siamo presi qualche giorno, da ambo le parti c’è la volontà di chiudere, ma sul giocatore hanno messo gli occhi altre società". I colloqui proseguiranno anche la prossima settimana quando si prevede che il Serangeli e il diesse De Cesare abbiano sentito tutti. "Ritengo che la settimana prossima definiremo le conferme".

E da qui la Maceratese andrà poi sul mercato con la consapevolezza che serviranno dei rinforzi di categoria per non soffrire in una serie D che si presenta equilibrata. "Puntiamo a 4-5 rinforzi – spiega Serangeli – se riusciremo a confermare quelli che pensiamo, poi dobbiamo occuparci degli under dove comunque abbiamo già portato avanti delle trattative con ragazzi che hanno situazioni importanti, cioè vengono dalla C ma hanno il desiderio di giocare con maggiore continuità".

I giovani bravi sono merce rara e ne sa qualcosa la Maceratese che è in pressing su Nicola Pepa, l’attaccante del 2007 che ha giocato nella Recanatese nell’ultima stagione. "Abbiamo parlato con il ragazzo, ma anche lui – ammette Senigagliesi – ha richieste provenienti da categoria superiore". Il punto è dove mettere gli under nella formazione titolare, magari in porta come sceglie la stragrande maggioranza delle formazioni che giocano in D. "L’intenzione – spiega Serangeli – è di assicurarsi un giovane portiere, ma non abbiamo l’intenzione di fare delle coppie, cioè avere due portieri under e in questo caso spetterà poi all’allenatore decidere chi fare giocare".

Il giovane Riccardo Bongelli è destinato a indossare la casacca della Sambenedettese. Il ragazzo è effettivamente attratto dalla possibilità di giocare con la formazione rivierasca e la Maceratese cercherà di agevolare il percorso del calciatore che proprio in biancorosso è stato valorizzato.