Maceratese: turno chiave: "Un derby fondamentale"

Non c’è solo il derby Maceratese-Tolentino, questa giornata propone altre partite interessanti presentate dall’allenatore Luca Manisera.

Monturano-Montefano: "Il Montefano si è tirata fuori dalla zona pericolosa e ha la tranquillità per diventare una sorpresa. Il Monturano deve provare a vincere per rimanere a ridosso della zona playout la cui griglia è definita dopo che Montefano e Matelica si sono staccate".

Fano-Urbino: "L’Urbino se fa la sua gara espugna Fano che ha ormai abdicato".

Chiesanuova-Fabriano Cerreto: "Il Chiesanuova vorrà rimanere attaccato al gruppo di testa, il Fabriano deve fare punti da prendere ovunque per assicurarsi la migliore posizione nei playout".

K Sport Montecchio Gallo-Atletico Mariner: "K Sport favorito anche se l’Atletico sta dando segnali di ripresa".

Maceratese-Tolentino: "Una gara estremamente importante per la Maceratese contro un avversario che sta facendo molto bene. Sarà una bella sfida tra formazioni che propongono un bel calcio".

Montegranaro-Sangiustese: "È un derby. Il Montegranaro sta raccogliendo poco rispetto alla rosa mentre la Sangiustese vorrà riprendere il cammino dopo la sconfitta con la Maceratese dove nel primo tempo ha messo in difficoltà la capolista".

Portuali Dorica-Osimana: "I Portuali in casa sono temibili anche se stanno attraversando un momento delicato, ma anche l’Osimana è in difficoltà nei risultati. Per i locali è l’occasione per assicurarsi una migliore posizione in chiave playout, per l’Osimana è l’ultima speranza per contendere un posto nei playoff".

Urbania-Matelica: "Per l’Urbania è importante fare risultato per rimanere a agganciata zona alla zona playoff, il Matelica è in ripresa e ha una rosa di valore".