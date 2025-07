Maceratese, via cinque giocatori. Il Trodica si assicura Passalacqua

La Maceratese saluta cinque giocatori della rosa che ha vinto l’Eccellenza: non sono stati confermati i portieri Paride Marchegiani, già annunciato dalla Settempeda, Nicolò Sansaro e Leonardo Bazzucchi, inoltre anche Tomas Oses e Andrea Del Moro non proseguiranno il cammino in serie D. Nel frattempo la Vigor Senigallia annuncia di avere ingaggiato l’esterno francesse Théo Parrinello, che segue gli arrivi del difensore Cristian De Marco, degli attaccanti Davide Balleello e Lorenzo Braconi. L’Ancona si è assicurata il terzino sinistro Alessio Calisto, classe 1999, proveniente dal Roma City. Il Giulianova ha tesserato Gianmarco Fabbri, l’esterno di difesa, classe 1997, nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca del Castelfidardo. Per lui precedenti esperienze in D con il Cattolica, Sangiustese e Mestre. Il Trodica annuncia l’arrivo del difensore centrale Marco Passalacqua, classe 1997, dopo un lungo corteggiamento da parte della dirigenza. Il giocatore arriva a Trodica dopo essere stato protagonista della promozione in D con la Civitanovese, in passato ha vestito anche le maglie di Porto d’Ascoli, Montegiorgio, Nuova San Benedetto e altre piazze rilevanti. Con i suoi 187 cm di altezza e una forte leadership difensiva, Passalacqua è un innesto di assoluto valore per la rosa di Buratti, pronta a lottare in un campionato sempre più competitivo. Il Montefano ha confermato Simone Bonacci, Nicola Strappini, Marco Monina, Alessio Moglie, Mattia Martedì, Lorenzo Galeotti, Matteo Palmucci, Federico Rombini, Angelo Nardacchione, Daniele Ferretti, e Davide Castignani.

Due volti nuovi per la Vigor Montecosaro. La società si è assicurata Tommaso Andreani, centrocampista del 2007, che lo scorso anno ha esordito con la maglia del Potenza Picena, e l’attaccante Mattia Ribichini che ha vestito le maglie di Corridonia, Maceratese, Porto Sant’Elpidio, Civitanovese, Casette Verdini, Valdichienti, Matelica, Cluentina, Appignanese e Montegiorgio.

La Settempeda annuncia di avere confermato l’esperto difensore Edoardo Montanari, classe 1992. La Jesina ha messo a segno tre colpi: il difensore Diego Orlietti, ex Montefano, il portiere Edoardo Santarelli, ex Maceratese e Osimana, e il pacchetto arretrato sarà completato da Mattia Stefoni, classe 2003, reduce dall’ultima stagione in Eccellenza con la maglia del Tolentino. Il difensore Nicolò Urso, ex Fossombrone, è destinato alla Vigor Senigallia, l’attaccante Francesco Casolla piace molto all’Urbania e il Matelica ha messo gli occhi sull’attaccante Francesco Broso. Il Castelfidardo ha affidato la panchina a Stefano Cuccù, al Monturano nelle ultime due stagioni, che avrà come secondo l’ex calciatore Massimo Loviso. La Belfortese si è assicurata l’attaccante Gino Galdenzi e il difensore Marco Mariani, entrambi provenienti dal Corridonia.