Maceratese, via Konè e Marsilii. Ora c’è il posto per un attaccante

Due attaccanti delle Maceratese hanno fatto le valigie: Mamadou Alfred Koné si è già accasato all’Ischia (serie D) mentre Cristiano Marsilii è in trattativa e presto potrebbe definire il passaggio a un altro club. I due giocatori non hanno evidentemente convinto lo staff tecnico perché non sono stati utilizzati, a parte nei test estivi, e a un certo momento non sono stati nemmeno convocati a dimostrazione che non facevano più parte del progetto biancorosso. A questo punto tutto fa pensare che la società possa andare sul mercato, il direttore sportivo De Cesare da tempo si è messo sulle tracce di Jonathan Ciabuschi dell’Atletico Ascoli, ma non si è fatto ancora nulla così come al momento non sono andate in porto le trattative di Vibonese e Nocerina che avevano mostrato interesse sul giocatore. Di certo la Maceratese ha bisogno di un terminale offensivo, come lo è stato Cognigni l’anno scorso, che magari possa dialogare con le tante mezzepunte ed esterni in rosa. C’è anche da dire che tempo fa la Maceratese ha chiesto informazioni su qualche rinforzo in difesa, dove la squadra paga qualcosa sul piano della fisicità. In questo momento c’è anche da conoscere con esattezza i tempi di recupero di Marchegiani, infortunatosi nel match contro la Sammaurese. Domenica la Maceratese è attesa dal difficile match interno con L’Aquila, gli abruzzesi non nascondono progetti ambiziosi e per la squadra di Possanzini sarà l’ennesimo banco di prova. A Teramo, contro un’altra big del campionato, la squadra ha disputato una buona prova, ma non è stato sufficiente per tornare a casa con un risultato positivo.

Oggi alle 16 sarà inaugurata, nell’ambito del festival Overtime, agli Antichi Forni la mostra "Rata Ale" a cura di Fabiola Monachesi dove saranno esposte sue fotografie e quelle di Francesco Tartari, con l’amichevole partecipazione di Massimo Zanconi. "Il visitatore – racconta Monachesi – potrà vedere dei primi piani dei sostenitori biancorossi, sono immagini scattate nell’ambito del progetto fotografico "Dietro la rete". Si tratta di un progetto elaborato nel tempo: sono stata in campo cone fotografa della Maceratese e poi in Curva".