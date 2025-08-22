Madonnetta, tante novità

La Polisportiva Madonnetta è pronta a ripartire con rinnovata energia e con la voglia di scrivere una nuova pagina della sua storia. Lo farà partendo da un’importante novità: l’arrivo di Matteo Bianchi come nuovo direttore sportivo e responsabile del settore giovanile. "Con la sua esperienza e la sua visione – fa sapere la società in una nota – rappresenta la guida ideale per accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita che va ben oltre il campo da gioco: formazione, valori, spirito di squadra e passione saranno le parole chiave. Il rinnovato direttivo è pronto a sostenere questa missione con entusiasmo e impegno, consapevole che lo sport non è solo competizione, ma anche educazione, amicizia e condivisione".

La grande novità arriva, però, da una partnership di prestigio "con un importante club che spalancherà le porte a nuove opportunità: metodologie moderne, insegnamenti di alto livello e strumenti innovativi che renderanno il percorso dei giovani atleti ancora più stimolante e formativo. Indossare la nostra maglia significherà non solo giocare a calcio, ma crescere come persone, sognare in grande e imparare quanto la passione e l’impegno possano fare la differenza".

Il fiore all’occhiello del club è sicuramente il settore giovanile che grazie all’innesto del nuovo direttore sportivo cercherà di sbocciare ancor di più. "Cercheremo tutti insieme – spiega Bianchi – di trasmettere ai ragazzi i giusti valori in un ambiente sereno e tranquillo, con l’obiettivo di ricostruire la scuola calcio. Introdurremo un paio di ore di motoria in modo da lavorare nel modo più appropriato con i bambini".

Dopo un periodo alle Pianazze, prima da allenatore di calcio a 5, a 7 e ad 11 e poi da direttore sportivo, è passato ad dirigere in panchina gli allievi provinciali del Magrazzurri. "Ho scelto di venire qui perché mi piacciono le sfide – conclude – e ho apprezzato molto la progettualità della società. È un percorso che mi affascina e di certo il lavoro non mi spaventa". Intanto sono state comunicate le date degli Open Day dedicate a tutti i bambini appassionati di calcio e alle loro famiglie: l’iniziativa è in programma il 26 e 28 agosto e 2 e 4 settembre dalle 18 al campo Sportivo ’Matelli’ a Santo Stefano di Magra.

