Maggio verso l’Entella. Piace il milanista Eletu

Le strade di Matteo Maggio e della Reggiana sembrano destinate a separarsi dopo una sola stagione. L’attaccante classe 2002 potrebbe infatti passare alla Virtus Entella che nelle ultime ore lo ha cercato con insistenza. Il ds Fracchiolla sta riflettendo su quale potrebbe essere la soluzione migliore (prestito o cessione a titolo definitivo) per un giocatore che ha certamente dei colpi importanti, ma non sembra essere molto adatto alle richieste tattiche di Dionigi. L’ex Pro Vercelli dà infatti il meglio come punta ‘esterna’ in un 4-3-3 o in un 3-4-3, con la possibilità di giocare largo e in velocità, mentre il tecnico granata (che riconfermerà il 3-4-2-1 o 3-5-2 a seconda delle esigenze) in quel ruolo predilige giocatori in grado di stare più dentro al campo (come Portanova e Girma, appunto) e a supporto della punta centrale. Vedremo, quindi, quale sarà la formula scelta dagli uomini mercato ovvero se sarà un addio o solo un arrivederci. Maggio, 20 presenze condite da 2 gol (indimenticabile quello a Cremona, da metà campo) e un assist, avrebbe bisogno di giocare con continuità, situazione che la Reggiana non potrebbe garantirgli. In più il fatto di essere diventato un ‘Over’ (da quest’anno saranno ‘Under’ solo le annate dal 2004 in su) certamente non lo favorisce in una dinamica di costruzione della nuova rosa (ricordiamo che ogni squadra può avere al massimo 18 ‘Over’ in lista).

Sul fronte ingressi, invece, ci si aspetta il sì definitivo da parte di Bertagnoli (ormai ex Brescia) centrocampista classe ‘99 di corsa e buone qualità tecniche che potrebbe prendere, di fatto, il posto di Sersanti (rientrato alla Juventus). Sarebbe davvero un ottimo inserimento in uno ‘scheletro’ che pian piano dovrà dotarsi anche di quell’esperienza necessaria per la categoria, soprattutto in una zona nevralgica come quella del centrocampo. Continuano, nel frattempo, i dialoghi con il Milan. Dopo aver messo a segno l’acquisto del difensore mancino Bozzolan (classe 2004 sul quale i rossoneri si sono tenuti una percentuale sulla futura rivendita) si sta parlando anche di Victor Eletu, centrocampista nigeriano del 2005, già capitano della Primavera del ‘Diavolo’ (25 presenze, 2 gol e 4 assist) e che ha mosso i primi passi in Serie C con il Milan Futuro (4 gettoni nel finale di campionato). Vedremo se nelle prossime ore arriverà la fumata bianca anche per lui, mentre manca solo l’annuncio per Contè, Basili, Vallarelli e il già citato Bozzolan. Tutti giovani di prospettiva che Dionigi dovrà aiutare a sbocciare definitivamente.