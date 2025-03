Magia Zattini, Montombraro vola. Cinquina Sanmichelese

colombaro

2

castellarano

2

COLOMBARO: Toni, Cornia, Vandelli, Gazzotti, Acanfora, Malavasi (27’st Evangelisti), Francioso (24’st Bernardo), Pacilli, Sula, Cigarini (20’st Calò), Rispoli (33’st Montorsi). A disp. Bruno, Schenetti, Borelli, Sganzerla, Parisi. All. Antonelli.

CASTELLARANO: Lanzotti, Pacella, Vandelli (13’st Grignani), Bertolani (14’st Longu), Minutolo (12’pt Dakoli) (33’st Maestri), Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati, Ferrara, Ficarelli (10’st Teneggi). A disp. Brevini, Guicciardi, Gazzini, Tincani. All. Lodi Rizzini.

Arbitro: Tassi di Forlì

Reti: 5’ Travagliati, 15’ e 6’st Francioso, 35’st Saccani Note: espulsi Travagliati al 40’st per proteste, ammonito Lusoli

Un ottimo Colombaro ferma il Castellarano. Al 5’ in contropiede Travagliati di testa fa 1-0. Al 15’ Francioso sfrutta il cross di Sula e da due passi pareggia. Al 32’ Sula calcia sbilanciato e la palla esce. Al 38’ palo clamoroso di Travagliati partito in posizione dubbia. Nella ripresa al 6’ Sula per Rispoli, cross su cui Francioso di destro fa doppietta. Al 35’ prodezza di Saccani da fuori area al volo all’incrocio per il 2-2. Al 40’ espulso Travagliati poi al 49’ Bernardo da fuori area sfiora il 3-2.