Magic Pizza conquista la vetta della Serie A Giara Assicurazioni con tre settimane di anticipo

Il Magic Pizza con 3 settimane di anticipo si assicura il primato della Serie A Giara Assicurazioni in virtù del successo sul Fast Car e del contemporaneo ko del Bar la Coccinella. Magic Pizza che dopo essere andato sotto, si porta sul 2-1, 2-2 al riposo e allungo deciso nel secondo tempo con le reti di Alushi, Calzavarini e doppietta di Hincu per il 6-2 finale. Secondo successo consecutivo per il Francolino, che comanda per tutto il match contro un irriconoscibile Bar la Coccinella, 7-5, pokerissimo del solito Serafini. Sfruttando la frenata delle seconde, la Baracca di Guendalo, 4-2 agli Irruentes con la tripletta di Virgili e le giocate di Conti e Vandini, si avvicina alla zona playoff scudetto che ora distano solo 2 lunghezze, al pari del Basilico che, avanti 3-1, non va oltre il 4-4 contro il Maracaibo, che conquista così, grazie alla tripletta di Giordano e al gol da schema da calcio d’angolo di Baroni, il primo punto in Serie A.

Exera ipoteca la Serie B Edilizia Marchetti portandosi a +7 sul Tabacchi Levigatura Marmi, 10-5, con ben 6 gol di Bergossi, su una rimaneggiata Autofficina Lodi. Balza al 3° posto l’Osteria Strabassotti grazie al successo di misura sulla sin qui imbattuta Pizzeria Zadrima, 3-2 con rete di Corazza e doppietta di Buoso. Primo successo per il Carni e Sapori, in rimonta contro l’Autocarrozzeria Giudice, a segno Moratelli e Vullo nel primo tempo e Boschiero e ancora Vullo nel 4-3 finale. Termina in parità la sfida tra Dolce Dormire e Sant’z la Barberia: dopo la tripletta di Galiè, il Dolce Dormire raggiunge i rivali sul 4-4 con Mazzini Fei e sembra conquistare l’intera posta in palio con il tiro libero di Mari Rolfini, ma ci pensa Algieri, che chiude una perfetta triangolazione tra Khedraoui e Morina, a segnare il 5-5.

In Serie C Siever Plant Engineering vincono le 3 squadre di testa: il Bondeno fa fuori l’Hangar, 5-3 finale con tripletta di Caldare, 4-1 del Seven & Montebello al Villaregia, doppio Montosi, Boulescu e Bighinatti, e perentorio 10-0 della Termoidraulica Sgarzi al Cral Petrolchimico, con poker di Lodato. Sale al 4° posto il Vuoiqueikiwi, 13-0, al Ludovico. La 2° Giornata della Serie A Banca Mediolanum rafforza il primato del Grill Park Ferrara che, con il brivido finale, supera anche l’ostacolo F.lli Arveda Impianti, 5-4 con doppietta di Inglesetti e reti di Secchi, Sisti e Spettoli, per il F.lli Arveda a segno Finotti, Rodriguez e bis di Letizia.