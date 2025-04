Magic Pizza trionfa in Serie A Giara Assicurazioni, disfatta per la Giglio

Nella settimana appena chiusa, complici le festività, nel campionato Opes si sono disputate solo 5 gare. Il Magic Pizza vince anche l’ultima partita di Serie A Giara Assicurazioni, la Giglio, 2° della classe, esce sconfitta 1-4.

Primo tempo bello ed equilibrato in cui il Magic Pizza si fa leggermente preferire, ma la Giglio non è da meno, il match viene sbloccato da un bel recupero palla di Moraru, che triangola con Alushi prima di depositare in rete il gol del vantaggio. Nella ripresa riparte forte il Magic Pizza, ma trova sulla sua strada tra i pali un Giulianelli che conferma l’ottimo stato di forma. Questo fino al 12’, quando da calcio d’angolo Kupsi scarica su Antoniciuc, il cui fendente piega le gambe a Giulianelli e vale il 2-0. Poco più tardi Placido si impossessa di una palla a metà campo, si invola verso la porta e con un delizioso pallonetto fa 3-0. La reazione della Giglio è veemente e si concretizza nella percussione insistita ed irresistibile di Ferrari che vince due rimpalli e trafigge Squarzoni con un rasoterra imparabile. Nel finale il Magic Pizza gestisce palla con il portiere di movimento e la Giglio viene stoppata da almeno 4 parate di Squarzoni, tutte su Nava. Allo scadere Moraru trova il diagonale del definitivo 4-1.

In Serie B Edilizia Marchetti il Tabacchi Levigatura Marmi, al gran completo, fa un sol boccone di un’Autofficina Lodi che si presenta senza Azzi in porta, e senza Holzl e Marcello Bentivoglio, risultato: 17-2 con 6 gol di Colletto e 4 a testa per Negri e Paris. Il Sol de Montalto, vincitore con 1 turno d’anticipo della Serie B Gruppo RB, lascia a riposo Lefons e Marchiori e, con Bosi infortunato, prende un’imbarcata con gli Asini Bradi: 5-1 a metà gara e 9-1 finale.