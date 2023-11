Magik Pizza capolista, la Coccinella risale

Nel Girone A dopo il 5° turno il trio di testa a punteggio pieno, perde un pezzo. Successo largo del Grill Park Ferrara, 13-1 al Team Assacro con le triplette di Giammetta e Sisti e le doppiette di Mantovani e Spettoli. Si conferma anche la Fonderia Zanetti in rimonta da 0-2 a 4-2 all’intervallo e poi 8-3 al Koi Sushi con le doppiette di Koubi e Chili e i timbri di Nicastro e Schirò. Il Foto Express sgambetta la capolista Baracca di Guendalo, 6-4, con tripletta di Giordano, gol e 2 assist per Barani e centri di Patracchini e Esposito; per la Baracca di Guendalo, Virgili e doppietta di Conti per il 3-3 e rete nel finale di Mazzucco. A quota 12 la Baracca di Guendalo viene raggiunta dal Tabacchi Levigatura Marmi che con 4 gol per tempo liquida agli Eroi di Arcadia: a segno Pirani, Rotatori, Dolorati, Contestabile e Casoni per il rassicurante 5-0, poi 6-1 e 8-2 finale; di Giuliani e Palmer le reti degli Eroi di Arcadia. Sale a 12 punti anche il Bar Duomo, 7-3 all’Autocarrozzeria Giudice, poker di un ispiratissimo Torres e tripletta di Mariani, Fabbri propizia i primi 2 gol; doppietta di Cicotti per l’Autocarrozzeria Giudice. A 9 punti al 6° posto insieme al Foto Express c’è l’Exera che, sotto 0-2, 2-3, va al riposo sul 3-3 e subisce ancora fino al 3-5, ma la ribalta con 4 gol in 15 minuti, sconfiggendo 7-5 l’Asso di Cuori in cui brilla Perez autore di un poker; per Exera: Panzetta e Tagliati per il 2-2, poi tripletta di Berveglieri, sorpasso e gol della staffa di Pedarzini e Rubini. Altisonante 11-1 della Casa dei Materassi all’Amedeo Barber Shop: dopo lo svantaggio a firma Ferrando Colli, la Casa dei Materassi va al riposo sul 3-1, e segna con Benini, tripletta di Galiè, doppiette di Dieni, Mari Rolfini e Donisi e sigillo di Silvestri.

Nel Girone B disputata la 4° giornata. Non stecca la capolista Magik Pizza anche se il Sushi Tokyo, sotto 0-1 e 1-2 va all’intervallo sul 3-2 con Corsato e la doppietta di Rollo. Nella ripresa il Magik Pizza pareggia con il tap-in di Kupsi e la vince con il bolide di Fatnassi e con Nutini che completa la sua personale doppietta. Il Bar Mattino Ostellato ferma la corsa della Longobarda e firma il sorpasso a 10 punti contro i 9 della Longobarda: 3-0 all’intervallo con la doppietta dopo 3 minuti di Polastri e poi il diagonale di Santucci. La ripresa si apre con il 4-0 di rapina di Zanotti. La Longobarda reagisce con Buonanno e Paris su assist di Tecame, ma il Bar Mattino soffre, resiste e la chiude con il palo-gol di Frallicciardi e doppio Lucia su assist di Santucci e Zanotti, finisce 7-2. Al 2° posto insieme al Bar Mattino, troviamo: il Basilico, che dopo lo 0-1 di Marchiori del Sol de Montalto, ne fa 6+6 e vince 12-1.