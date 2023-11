Maglianese vs Orbetello: Troncarelli e Sabatini T. decidono la sfida Partita di calcio tra Maglianese e Orbetello terminata con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. Reti di Troncarelli per l'Orbetello e di Sabatini T. per la Maglianese. Arbitro Sanità di Grosseto.