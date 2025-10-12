Magra Azzurri-Don Bosco è più di un derby

Due derby tengono banco nella quinta giornata del campiomnato di Promozione, che si gioca oggi alle 15: occhi puntati sui match Magra Azzurri-Don Bosco Spezia Calcio (arbitro De Longis di Chiavari) e Canaletto Sepor-Follo (arbitro Romeo di La Spezia). I ragazzi di Barletti, forti del terzo posto in classifica, ospiteranno al ’Camaiora’ di Santo Stefano la squadra di Bastianelli. "Ci aspetta un derby sentito e difficilissimo – afferma il mister dei biancazzurri Alessio Barletti – perché i nostri avversari sono un’ottima squadra e, venendo da due vittoria di fila, sono in un buon momento. Noi dovremo essere bravi a concedere loro poche occasioni anche perché in avanti sono veramente forti. La mia squadra, a parte un po’ di malanni di stagione, sta bene e sono sicuro che farà di tutto per portare a casa il 3 punti davanti al nostro pubblico per dare continuità ai nostri risultati positivi".

Al ’Tanca’ il Canaletto Sepor proverà a dare una scossa ad un inizio di campionato un po’ incerto contro i cugini del Follo. Ad analizzare l’andamento dei canarini è la presidente del team canarino Sabrina Benassi: "Finora siamo stati penalizzati da alcuni episodi poco fortunati. Quello che mi conforta è che vedo i ragazzi mettere sempre molto impegno in ogni allenamento. Per questo tutta la società è fiduciosa e convinta che i risultati arriveranno presto". Sul versante Follo a parlare è mister Riccardo Bracaloni: "Ho sempre considerato i gialloblù una delle squadre favorite alla vittoria finale e per questo sappiamo che oggi sarà una sfida dura e combattuta. Siamo comunque consapevoli che se metteremo in campo la giusta intensità riusciremo a mettere in difficoltà qualsiasi avversario".

Grandi motivazioni in casa Santerenzina che al ’Falconara’ sarà decisa a centrare la prima vittoria contro il fanalino di coda Caperanese (arbitro Righetti di Genova). Sfide casalinghe per la Tarros Sarzanese che al ’Miro Luperi’ ospiterà il San Desiderio (arbitro Brizzi di La Spezia) e per l’Intercomunale Beverino che se la vedrà contro il Vallescrivia al ’Rino Colombo’ (arbitro Garibaldi di Chiavari). Trasferta per il Levanto Calcio che al campo sportivo ’XXIV Aprile’ di Genova affronterà i padroni di casa dell’Anpi Sport e Casassa (arbitra Ugolini di Spezia). Le altre partite della giornata sono Calvarese-San Cipriano (arbitra Sandri di Spezia) e Sammargheritese-Angelo Baiardo (Savino di Genova).

Ilaria Gallione