Magrini felice: "Proposto un bel gioco. Abbiamo avuto occasioni importanti"

E’ un Lamberto Magrini (nella foto) soddisfatto della prestazione della Robur, quello che prende la parola al termine del match del Buon Riposo. "Abbiamo affrontato la seconda forza del campionato: la classifica può essere bugiarda dopo le prime giornate, ma non dopo ventidue partite – ha sottolineato l’allenatore bianconero –. Normale rischiare qualcosina sul campo del Seravezza; ma credo che anche il Siena abbia avuto le sue belle occasioni, a fine primo tempo c’è stato anche un salvataggio sulla linea di porta. E’stata una sfida aperta in cui le due squadre hanno giocato per vincere. Abbiamo proposto anche un bel calcio, nonostante le condizioni non ottimali del terreno. Scivolavamo spesso, a differenza degli avversari: mi sono anche arrabbiato spesso con i ragazzi, forse avevamo i tacchetti sbagliati".

Un risultato, lo 0-0, che rispecchia meriti e limiti della Robur. "Se la difesa è la migliore è perché lavora bene anche il centrocampo che fa molto filtro – ha affermato Magrini –. Abbiamo una buona organizzazione. Ci manca ancora qualcosa in fase realizzativa: la realtà, parliamoci chiaro, è che stentiamo a fare gol: abbiamo il peggior attacco del girone e questo la dice lunga. E nel calcio ha ragione chi fa gol. Abbiamo avuto delle chance per segnare con Semprini, con Candido, con Boccardi e con Galligani; ma anche loro, nelle mischie, sono stati pericolosi, a volte siamo stati anche fortunati nel rimpallo. Nel complesso è stata una bella gara da vedere, sotto l’aspetto tecnico, tattico e agonistico: già sabato, in conferenza stampa, avevo preannunciato che quando due squadre si affrontano a viso aperto di solito vengono fuori delle belle gare. Loro hanno spinto parecchio, noi ripartivamo, il dispendio di energie è stato notevole, sia da parte nostra che da quella degli avversari".

Domenica, per la sfida del Franchi con l’Orvietana, mancherà Morosi, squalificato. Il mister dovrà ridisegnare l’undici bianconero. "Avevo pensato già ieri a una soluzione alternativa, perché sabato sera Andrea aveva la febbre e fino all’ultimo non sapevamo se avrebbe giocato o meno. Le squalifiche d’altra parte fanno parte del gioco. Potrebbe giocare Pescicani, con Achy, Biancon e Cavallari e Di Paola a destra. Le alternative ci sono".

Il Livorno, ieri, ha praticamente vinto il campionato. "Il nostro obiettivo adesso – ha chiuso Magrini –? I play off contano poco, poi ci sono club di Serie A, vedi l’Inter e il Napoli, che vogliono costruire le seconde squadre, quindi il ripescaggio diventa ancor più complicato. Noi facciamo quello che possiamo fare cercando di arrivare il più lontano possibile".

A.G.