Magrini: "Ho rivisto una Robur cattiva aggressiva e decisa su tutte le palle"

Per il Siena un altro importante passo verso la serie D. "Siamo partiti bene, a differenza di altre gare in cui nei primi minuti abbiamo sofferto – ha affermato il tecnico bianconero Lamberto Magrini (foto) –. Ma c’è sempre un perché: venerdì abbiamo recuperato, in settimana abbiamo lavorato meno e oggi ho trovato la squadra molto più fresca. Ci è mancato ancora qualcosa in qualità, ma è dipeso anche dal campo, molto allentato. Se riusciamo a pressare alti e rubare palla, con gli attaccanti che abbiamo riusciamo a esprimere al meglio le nostre potenzialità offensive". Nota positiva di giornata il ritorno al gol di Granado. "Sono contento perché ha attraversato un periodo in cui era un po’ troppo nervoso – ha spiegato il mister –, subiva la situazione. Speriamo che questa rete lo aiuti a sbloccarsi e ritrovare tranquillità. Lui, Ricciardo, Boccardi e Galligani per me sono quattro titolari. Poi è normale che debba compiere delle scelte, in funzione della partita. Ma dipende anche da loro". La promozione è vicinissima. "La vittoria del campionato non l’ho mai messa in dubbio dal giorno in cui ho accettato l’incarico – ha commentato Magrini –. Magari non immaginavo così tanti punti di vantaggio: il numero di vittorie, il miglior attacco, le poche reti prese, sono garanzie. Che poi la matematica ci dia ragione domenica prossima o quella successiva, è secondario. La mia certezza deriva dal vedere che i ragazzi non vanno mai in difficoltà, pochissime volte hanno subìto l’avversario. Forse non siamo brillanti come nel periodo in cui realizzavamo 4-5 gol a partita, ma anche oggi Boccardi ha creato quattro-cinque azioni pericolose. Nel ripartire e attaccare la profondità, è forse mancato un po’ Galligani, ma va bene così". Boccardi lo si è visto tornare sulla linea dei difensori per un recupero, segno che la squadra è concentrata sull’oggi. "Prima della partita ho sentito che i giocatori più esperti, come Bianchi e Lollo, dicevano ai compagni quanto questa gara fosse fondamentale. E infatti, se nelle ultime giornate, su quattro fuori ne avevamo pareggiate tre, facendo malino, oggi ho rivisto un Siena cattivo, aggressivo, convinto, deciso su tutte le palle. E questo lo vedo anche in allenamento. Un allenatore può stimolare e riprendere i suoi giocatori, ma se ha davanti delle teste di cavolo diventa difficile. Invece questi ragazzi sono intelligenti e vogliono raggiungere il prima possibile l’obiettivo".

Angela Gorellini