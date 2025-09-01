Maistrello, che doppietta. Il Masi sbanca Bentivoglio

Bentivoglio

0

Masi-Voghiera

2

BENTIVOGLIO: Albertazzi, Minelli (5’ st Cacciapuoti), Cioni (43’ st Bisteghi), Perelli (12’ st Raspadori), Di Giulio, Panzacchi (37’ st Sofri), Mezzetti, Righetti, Pirreca, Grazioso, Parmeggiani. All.: Melotti.

MASI-VOGHIERA: Straforini, Nanfack, Sarto, Di Domenico, Baldon, Barbieri, Giberti (43’ st Janwneh), Mazzoni, Maistrello (45’ st Ghali), Maione, Mahmoudi. All.: Ferrari.

Arbitro: Caiazzo di Reggio Emilia.

Reti: 31’ pt Maistrello (M), 44’ st Maistrello (M).

Note: ammoniti: Parmeggiani (B), Sarto (M), Mazzoni (M).

IL MASI Voghiera torna da Bentivoglio con una vittoria pesantissima, conquistata con lucidità. Il primo tempo si apre in maniera equilibrata, con i padroni di casa più intraprendenti. Il Bentivoglio prova a farsi vedere dalle parti della difesa ospite, la retroguardia del Masi, però, resta sempre attenta e concentrata. Al 31’ arriva il lampo che sblocca la gara: Maistrello finalizza con freddezza e firma lo 0-1 in contropiede. Il gol dà fiducia agli uomini di mister Ferrari (foto), ma al 41’ il Bentivoglio sfiora il pareggio con una mischia in area, salvata da Sarto sulla linea. Due minuti più tardi, Maione va vicino al raddoppio con un tiro a giro. La palla colpisce il palo interno ed esce, tra i dubbi di chi ha visto un possibile gol. Il primo tempo si chiude con il Masi avanti e in pieno controllo. Nella ripresa gli ospiti partono forte e creano subito occasioni. All’8’ Mehdi ha una chance clamorosa dal limite dell’area piccola, il suo tiro, però, termina di poco a lato. Al 23’ lo stesso Mehdi ci riprova con un gran destro dalla distanza, ma la palla si stampa sulla traversa.

Il Bentivoglio non molla e cerca il pari con orgoglio: al 30’ una punizione dalla sinistra porta alla rete dell’1-1, ma la gioia dura poco: l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Masi non si scompone e resta compatto in ogni reparto, e quando il Bentivoglio si sbilancia, gli ospiti ne approfittano. Al 44’ Maistrello scappa in contropiede e batte il portiere, è la rete che chiude la partita e vale la sua doppietta personale.