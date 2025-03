Malagrida gela la Pianese, al Comunale passa il Rimini

Si interrompe a quattro la striscia di vittorie consecutive della Pianese, che in casa deve arrendersi al Rimini. Gli ospiti passano in vantaggio al 3’, dopodiché sono le zebrette a prendere in mano il gioco per gran parte del match. Tuttavia, un pizzico di sfortuna e la difesa romagnola impediscono alla squadra di Formisano di conquistare almeno un punto. Come detto pronti via e il Rimini passa: al 3’, Malagrida raccoglie un filtrante e si ritrova a tu per tu con Boer, battendolo senza esitazioni. La Pianese reagisce immediatamente e si conquista un rigore. Mignani, che si era procurato il penalty, si presenta sul dischetto, ma Vitali si supera e respinge la conclusione. Al 22’, Bacchin semina il panico sulla destra, entra in area e mette al centro un traversone insidioso, sul quale né Mignani né Mastropietro riescono ad arrivare per questione di centimetri. Al 29’, Falleni cambia gioco con un bel lancio che trova Bacchin sulla fascia opposta; quest’ultimo serve in corsa Da Pozzo, che però, una volta in area, non riesce a trovare il tempo giusto per concludere. Due minuti dopo, lo stesso Da Pozzo tenta la conclusione dalla distanza, ma Vitali è attento e blocca il tiro. Nella ripresa il copione non cambia: la Pianese continua a spingere, mentre il Rimini prova a colpire in contropiede. Al 12’, Proietto tenta la conclusione dalla distanza, ma Vitali si fa trovare pronto. Al 25’, Colombo mette in mezzo un cross insidioso, ma la difesa biancorossa è attenta e respinge. I padroni di casa sfiorano il pareggio al 29’ con un colpo di testa di Indragoli che lambisce il palo. Poco dopo la mezzora, arriva la risposta del Rimini con Piccoli, il cui tiro da fuori area si stampa sulla base del palo. Al 37’, i toscani ci provano ancora con Nardi, ma la sua conclusione viene intercettata da un difensore. Nel finale, la squadra di Formisano si riversa in avanti, ma il muro difensivo guidato da Buscè regge. In pieno recupero, Simeoni fa da sponda per Nardi, ben appostato in area, ma il suo tiro finisce alto. L’ultima occasione del match capita ancora ai bianconeri, ma la conclusione di Nicoli da dentro l’area termina fuori dallo specchio.

PIANESE - RIMINI 0-1

PIANESE (4-3-3) Boer; Da Pozzo (43’st Spinosa), Ercolani, Indragoli. Nicoli; Mastropietro (35’st Nardi), Proietto (24’st Simeoni), Marchesi (43’st Pallante); Falleni (24’st Colombo), Mignani, Bacchin. Panchina: Filippis, Reali, Pacciardi, Polidori, Chesti, Pietrosanti, Masetti, Barbetti, Giorgio. Allenatore Formisano.

RIMINI (3-5-2) Vitali; Lepri, Gorelli (1’st Bellodi), De Vitis; Malagrida (30’st Garetto), Conti, Fiorini (1’st Lombardi), Piccoli, Longobardi; Ubaldi (26’st Cioffi), Parigi. Panchina: Generali, Ferretti, Leonardi, Semeraro, Langella. Allenatore Buscè. Arbitro: Caruso di Viterbo (Tomasi-Mallimaci). Rete: 3’ Malagrida. Ammoniti: Gorelli, Fiorini, Marchesi, Conti, Lombardi, Proietto. Spettatori: 646. Recuperi: 1 e 4.