Male Risaliti. Mawuli sovrastato. Anche Damiani giù

TROMBINI 6. Incolpevole sulla rete del vantaggio dorico. Nel tentativo di salvare la porta si fa male ed è costretto ad uscire in barella. (Dal 30’ pt BORRA 6. Prende due reti, ma ha poche responsabilità. Reattivo su Cioffi).

LAZZARINI 5,5. Cioffi è un cliente scomodo. Nel primo tempo limita i danni. (Dal 33’ st COCCIA 6. Entra quando la sconfitta è certificata).

RISALITI 5,5. Manca la chiusura su Paolucci quando si avvia l’azione che porta al 2-0 dell’Ancona.

CHIOSA 5,5. Si fa bruciare da Paolucci in occasione del terzo gol. Se affonda anche lui sono dolori veri.

MONTINI 6. Debutta, a sorpresa, da titolare. Una prova onesta la sua. MAWULI 5,5. Si fa sovrastare da Nador in occasione dell’1-0 dell’Ancona. (Dal 1’ st CASTIGLIA 5,5. Appena entrato si fa ammonire. Il suo ingresso non porta vantaggi). FOGLIA 5,5. E’ l’ultimo ad arrendersi in mediana. Alla lunga anche lui va in costante sofferenza. DAMIANI 5. Chiamato a fare le veci di Settembrini non trova mai la posizione, spaesato tra il ruolo di mezz’ala e quello di esterno.

GUCCIONE 5. Un passo indietro rispetto alla prestazione brillante contro la Spal. Gioca dietro la punta, ma stavolta non è ispirato. (Dal 1’ st PATTARELLO 5,5. Entra con la voglia di spaccare il mondo, ma finisce per incartarsi). KOZAK 5. Ha una buona occasione nel primo tempo e nella ripresa è in dubbio fuorigioco quando devia il pallone in rete. Per il resto perde tanti duelli e appare ancora indietro. (Dal 20’ st GUCCI 6. Il suo ingresso è tardivo). GADDINI 5. Un paio di guizzi in avvio di ripresa e poco altro.