Maltempo. Giovanili, 2ª e 3ª: probabile stop

Si decide oggi la sorte dei campionati del fine settimana dopo le abbondanti piogge. Ieri il Crer ha comunicato sui social che "ogni decisione sui campionati regionali (adulti, giovanili e femminile) verrà presa il 1° marzo". Una nota nata dalle numerose telefonate arrivate al Crer per segnalare campi allagati o già al limite della praticabilità. Il regolamento limita ai casi di neve i rinvii d’ufficio e la sensazione è che accadrà lo stesso, almeno dall’Eccellenza alla Prima, con alcune gare già dirottate sui sintetici: in Promozione Camposanto-Vezzano (a San Felice) e in Prima Casalgrande-Madonnina (a San Michele). Sempre oggi la Figc di Reggio deciderà sulle gare di Seconda, Terza e giovanili, ma qui il rinvio in blocco di tutto il programma, è più probabile.