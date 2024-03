Maltempo, il Crer rinvia tutte le partite dalla Prima Categoria in giù

Il maltempo che sta continuando a caratterizzare questa settimana ha convinto il comitato regionale della Figc a rinviare a data da destinarsi tutte le gare del calcio dilettanti in programma nel weekend dalla Prima Categoria in giù. Gli unici gironi di Prima che dovrebbero giocare regolarmente sono quelli romagnoli G ed H, ma nessuna bolognese scenderà in campo. Si giocheranno regolarmente (ovviamente terreni di gioco permettendo) sia Eccellenza che Promozione. Visto il turno infrasettimanale in programma mercoledì, molte società hanno chiesto ed ottenuto l’anticipo ed oggi scenderanno per questo in campo sei formazioni bolognesi. Nel girone B di Eccellenza, oggi si giocheranno, tutte alle 15, le sfide Granamica-Gambettola, Sant’Agostino-Bentivoglio e Tropical Coriano-Medicina Fossatone. Due anticipi riguardanti team bolognesi anche nel girone C di Promozione: si tratta di Junior Corticella-Trebbo (alle 17,30) e di Portuense-Osteria Grande (alle 15).