Mamas Giovani Aggancia la Vetta in Seconda Categoria

Il Mamas aggancia la vetta in Seconda categoria con la vittoria sul campo del Rio Major e l’aggancio al primo posto a fianco del Romito. Il Mamas Giovani si è imposto 3-2 con gol di Comandatore, Ait e Perrone, per padroni di casa Costa e Pasini. Pareggio casalingo del Romito con Lerici 2-2: Naclerio e Garzia per gli arcolani risposta di Verdini e Rolla. Successo esterno del Calcio Nave sul Mamas B, con guizzo di Ridondelli. Si porta a un punto dalla vetta il San Lazzaro Lunense col 3-1 sullo Spezia Calcio Popolare, Bolanese-Santerenzina 4-0, Ceparana-Montersso 2-1. Classifica: Romito e Mamas Giovani 11, San Lazzaro, Rio Major 10; Nave 8; Spezia Popolare 7; Monterosso, Lerici 5; Specia Sportale 0. Fuori classifica Bolanese, Ceparana, Santerenzina, Mamas B.