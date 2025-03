Manara mette tutte le cose a posto. Il Corticella ora è in zona salvezza

di Nicola BaldiniBOLOGNAFondamentale vittoria in chiave salvezza per il Corticella di Michele Nesi che, grazie al successo interno contro il fanalino di coda Fiorenzuola, sale a quota 32 punti a parimerito con il Sasso Marconi.

Pur essendo al sestultimo posto in classifica, se il campionato finisse oggi i biancazzurri sarebbero salvi grazie alla franchigia di otto punti di vantaggio sulla terzultima della classe Sammaurese. Ma venendo alla cronaca del match, il team del ‘Biavati’ parte forte e, dopo appena due giri di orologio, riesce a trovare il vantaggio. Sugli sviluppi di un corner battuto da Bovo, Rizzi si libera bene della marcatura e, con una precisa incornata, non lascia scampo al disperato tentativo di respinta di Ansaldi.

Al 25’ il Fiorenzuola va vicino al pari con una doppia conclusione di Ceravolo prima e Sementa poi e, poco prima dell’intervallo, è il Corticella a sfiorare il raddoppio con una conclusione di Manara salvata in corner dal portiere avversario.

A inizio ripresa, Rizzi va ad un passo dal 2-0 con un bel pallonetto, ma, nel momento migliore dei locali, la compagine piacentina trova il pari con un bel colpo di testa di Oboe su cross di Sementa. Metabolizzato lo choc per l’inaspettato pareggio, la band di Nesi si getta generosamente in avanti alla ricerca del gol vittoria e, al 30’, dopo una colossale palla-gol fallita da Rizzi, gli sforzi profusi producono finalmente i frutti sperati. Lo Giudice, servito dal neo-entrato Embalò Bian, mette in mezzo un pallone che Manara è bravissimo a trasformare in rete. Nel finale, Ribello salva sulla linea un pericoloso pallonetto di Oboe destinato a gonfiare il sacco.