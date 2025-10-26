MANCA CONCRETEZZA. Portuali arrembanti, ma finisce in pari
PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni, Sassaroli, Rinaldi, Savini, Girolimini, Gramaccia (22’ st Carignani R.), De Marco (40’ st Serio), Gioacchini (40’ st Franca), Sbarbati (16’ st Catalani), Paloka. All. Mancini
VILLA S. MARTINO: Bulzinetti, Fabbri, Cecchini, Pasini (16’ st Tatò Fr.), Paoli, Montanari (25’ st Carburi), Trebbi (25’ st Del Monte), Ascani (16’ st Balleroni), Bartomioli, Muratori, Tatò Fe. All. Crisantemi
Arbitro: Mariani di Ascoli Piceno
Reti: 2’ st Savini, 36’ st Tatò Fe.
Note: espulso Sassaroli al 15’ st per doppia ammonizione
Ancora un pareggio, il secondo di fila, per i Portuali, ai quali non basta una buona prestazione in casa contro il Villa San Martino. I gol nel secondo tempo dopo due legni colpiti nella frazione iniziale. I padroni di casa si portano in vantaggio al 2’ con Savini, che da calcio d’angolo anticipa tutti firmando il vantaggio per i dorici. I Portuali possono anche raddoppiare, poi restano in 10 e subiscono il pareggio.
