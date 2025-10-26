Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. MANCA CONCRETEZZA. Portuali arrembanti, ma finisce in pari

MANCA CONCRETEZZA. Portuali arrembanti, ma finisce in pari

PORTUALI 1 VILLA SAN MARTINO 1 PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni, Sassaroli, Rinaldi, Savini, Girolimini, Gramaccia (22’ st Carignani R.), De Marco (40’ st...

di MICHELE CARLETTI
26 ottobre 2025
XWhatsAppPrint

PORTUALI1VILLA SAN MARTINO1

PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni, Sassaroli, Rinaldi, Savini, Girolimini, Gramaccia (22’ st Carignani R.), De Marco (40’ st Serio), Gioacchini (40’ st Franca), Sbarbati (16’ st Catalani), Paloka. All. Mancini

VILLA S. MARTINO: Bulzinetti, Fabbri, Cecchini, Pasini (16’ st Tatò Fr.), Paoli, Montanari (25’ st Carburi), Trebbi (25’ st Del Monte), Ascani (16’ st Balleroni), Bartomioli, Muratori, Tatò Fe. All. Crisantemi

Arbitro: Mariani di Ascoli Piceno

Reti: 2’ st Savini, 36’ st Tatò Fe.

Note: espulso Sassaroli al 15’ st per doppia ammonizione

Ancora un pareggio, il secondo di fila, per i Portuali, ai quali non basta una buona prestazione in casa contro il Villa San Martino. I gol nel secondo tempo dopo due legni colpiti nella frazione iniziale. I padroni di casa si portano in vantaggio al 2’ con Savini, che da calcio d’angolo anticipa tutti firmando il vantaggio per i dorici. I Portuali possono anche raddoppiare, poi restano in 10 e subiscono il pareggio.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su