Mandelli lancia la Cittadella. Cinque punti sulla zona calda

SAN MARINO (4-3-3): Lattisi; Pericolini, Fabbri, Pasa, Miglietta; Toure (30’st Gibilterra), Haruna, Arcopinto; Di Lauro (30’st Guidobaldi), Muro (41’st Di Francesco), Passewe. A disp. Branduani, Rota, Cenni, Biguzzi, Mezzasoma, Tosi. All. Biagioni.

CITTADELLA (3-4-1-2): De Fazio; Boccaccini, Sabotic, Fort (6’st Marchetti); Manzotti, Mandelli, Mora, Martey; Bertani; Formato (24’st Sala), Guidone. A disp. Leonardi, Sardella, Andreotti, Teresi, Orlandi, Rovatti, Diletto. All. Gori.

Arbitro: Zampieri di Rovigo

Reti: 27’st Mandelli

Note: ammoniti Toure, Arcopinto, Fort, Mora, De Fazio, Martey

Due vittorie di fila non arrivavano dal debutto di settembre con Piacenza e Pistoiese. Due successi consecutivi mantenendo la porta inviolata sono invece una ’primizia’ assoluta per la Cittadella che anticipando la Primavera ha davvero spiccato il volo e sbancando a Cattolica il campo del Victor San Marino fa un altro passo deciso lontano dalla zona calda, coi playout ora distanti 5 punti. Un successo d’oro quello firmato dalla rete di Mandelli a 15’ dalla fine in uno scontro diretto che dà nuove prospettive alla truppa di Gori. Il tecnico aveva scelto Manzotti a destra per Carretti, schierando un 3-5-2 che diventa 3-4-1-2 con Bertani che si alza dietri le due punte. Nei ’titani’ Biagioni conferma il 4-3-3 e sceglie Muro come centravanti (Sollaku è ko). Dopo 7’ Di Lauro reclama per una trattenuta in area: ma la bandiera del guardalinee vanifica tutto per il fuorigioco. Il San Marino tiene uno sterile possesso palla, ma è la Cittadella a sfiorare due volte il gol: al 36’ in ripartenza Mandelli allarga a Manzotti, sul cross Bertani colpisce di testa, ma Pericolini sempre di testa devia in angolo. Al 39’ Boccaccini manda alto una buona palla su punizione. Al 42’ il debuttante De Fazio esce di pugno su una velenosa punizione di Arcopinto. In avvio di ripresa Muro serve Passewe, che però sull’uscita di De Fazio tocca sul portiere, la palla carambola sull’attaccante e termina fuori. La svolta attorno al 72’: Guidone fa sponda per Mandelli, tiro rimpallato, arriva Manzotti e ci prova due volte, prima il palo, poi Lattisi gli negano il gol. Sul corner Mandelli raccoglie la respinta della difesa e con una bordata di destro da fuori area supera l’incolpevole Lattisi. Il San Marino torna generosamente all’attacco, crea un paio di mischie, ma De Falco rimane sostanzialmente inoperoso. Nel recupero è Sala, entrato per Formato, a farsi vedere in contropiede, ma Lattisi nega il 2-0. La Cittadella può comunque festeggiare.