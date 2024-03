Mangiarano: "Vittoria dedicata al presidente"

Non è arrivato in sala stampa a fine partita il tecnico rossonero Giorgio Gorgone, espulso nel finale per proteste. Un’assenza non passata inosservata, la seconda consecutiva, dopo quella di mercoledì sera, quando la Lucchese è stata eliminata im coppa. Si è presentato, invece, inaspettatamente, Giuseppe Mangiarano.

"Ne approfittiamo per parlare – ha commentato il “dg” – , visto che, in settimana siamo stati tirati per la giacchetta da parte di tutti. Nonostante tutto è stata una settimana molto bella, perché ci siamo giocati la semifinale di Coppa Italia, anche se, alla fine, siamo usciti".

Sulla "strigliata" del presidente, Mangiarano ha detto: "In generale i presidenti possono dire e fare quello che vogliono e quando vogliono. Le sue parole ci hanno aiutato e ci hanno stimolato, vogliamo dedicare questa vittoria a lui. Abbiamo giocato bene, al di là del gol del Rimini nel finale. I romagnoli occupano una posizione di classifica tranquilla e, questo, ci ha permesso di giocare con più serenità. C’è stata un’ottima prestazione, sia della squadra che per come ha interpretato la partita il mister".

A questo punto del campionato la Lucchese deve pensare ai playoff o a guardarsi le spalle?

"Le parole in generale sono come le pietre. In questo momento dobbiamo guardare la classifica in un certo modo, ragioniamo partita dopo partita. Ne abbiamo ancora nove davanti a noi e mercoledì andremo a giocare a Pontedera".

Dopo il ko con il Padova, giovedì come ha visto i ragazzi?

"Con tanta rabbia, perché erano consapevoli di non aver fatto una prestazione eccellente. Non è stata una sconfitta digerita bene, ma la risposta di oggi è la migliore che ci potesse essere. Ogni tanto bisogna saper alzare l’asticella, un modo per essere più maturi. La società ed il presidente non hanno mai nascosto di voler fare qualcosa d’importante. Chiedo ancora scusa ai tifosi e lo farò ancora per le prossime nove partite".

Che settimana inizia ora?

"Una settimana che può dirti anche se questa squadra può ottenere qualcosa di diverso. Il Pontedera, come il Rimini, occupa una situazione di classifica diversa e, magari, ti consente di giocare. Sarà cruciale".

Il presidente ha lasciato intuire cambiamenti...

"Personalmente posso accettare l’idea di cambiare. Stiamo cercando di lavorare, poi tireremo una linea. Siamo una società snella ed ognuno ha le sue responsabilità e cerchiamo tutti di andare d’accordo".

