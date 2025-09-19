Manifestazione riservata ai classe 2014. Montecchio Junior Cup: il ViaEmilia sfiora la vittoria

Prima edizione della Montecchio Junior Cup, torneo riservato ai 2014, organizzato da un gruppo di allenatori della società giallorossa.

Sabato scorso, dalle 9 alle 18 i campi del D’Arzo, sono stati teatro di sfide appassionanti, che hanno visto protagoniste alcune società del nostro territorio: Montecchio e Bibbiano San Polo (due squadre a testa), poi Terre Matildiche, ViaEmilia, FalkGalileo e Langhiranese. La finale, emozionante, ha visto il trionfo della Langhiranese per 2-1 sul ViaEmilia.

Entusiasta mister Simone Righi, organizzatore dell’evento: "Ha trionfato lo sport che per noi significa impegno, rispetto e passione. La gioia più grande è stata vedere tanti bambini sorridere e divertirsi sul campo. Questo è il calcio che amiamo e che intendiamo far crescere. Assieme ad Andrea e Filippo, che hanno organizzato l’evento con me, riproporremo qualcosa di simile in inverno per regalare altre emozioni e occasioni di crescita, condivisione e divertimento a questi fantastici giovani atleti. Ringrazio le società, i ragazzi, le famiglie, il presidente Palmia, che ci ha dato questa opportunità e gli sponsor che ci hanno sostenuto".

A tal proposito, la MilleDieci, ha fornito il pranzo per tutte le squadre, OrtoAmico la frutta per atleti e staff, mentre il Conad di Vetto e la Reggiana Acque Minerali hanno pensato al bere. Il torneo si è concluso medaglie, coppe e gadget ricordo per tutti offerti dalla Gelateria Altaquota e dalla Nuova Lifferia di Montecchio.