’Manita’ della Chiantigiana con l’Unione Poliziana. Pareggio sofferto tra Campiglia e San Quirico

Inizio a valanga per la Chiantigiana nel Girone E della Prima Categoria: la squadra di Gaiole in Chianti, dopo la deludente prestazione nel doppio confronto di Coppa Toscana, si rifà nel match di debutto del campionato travolgendo l’Unione Poliziana con un 5-0 che non ammette repliche.

Buon inizio anche per il Torrita, che in casa supera in rimonta il Chianti Nord: 2-1 il risultato finale, con la doppietta di Nocentini che ribalta la rete di Butera. Decisamente meno esaltante l’inizio di stagione del Bettolle, che sul proprio campo cede 1-0 al Tegoleto, non riuscendo a ripetere la buona prestazione mostrata in coppa contro il Torrita.

Nel Girone F spicca la vittoria per 2-0 della Casolese contro il San Miniato: i biancorossi, protagonisti lo scorso anno di un’ottima stagione, che li ha visti chiudere al secondo posto con ampio margine sulla terza in classifica, sembrano decisi a ripartire da dove si erano interrotti, così come sembra esserlo l’attaccante Luigi Sabatino, che dopo i 23 gol della scorsa stagione è ripartito con una doppietta.

Doppietta anche per D’Aniello del Torrenieri, che permette alla sua squadra di superare per 2-1 l’Atletico Piancastagnaio, al quale non basta la rete di Ubaldi. Pareggio casalingo, invece, per il Montalcino, che impatta 1-1 contro l’Amiata grazie alla rete di Majuri, che permette ai biancoverdi di compensare il gol di El Guerouani.

Stesso risultato tra Radicondoli e Argentario, con i valdelsani che pareggiano la rete ospite di Loffredo grazie alla marcatura di Lorenzo Rossi. Pareggio anche per il Pianella, che non va oltre lo 0-0 di partenza in casa del Campagnatico, mentre parte con il piede sbagliato il campionato del Ponte d’Arbia, al quale non basta la rete di Martinelli per evitare di cedere 2-1 in casa dello Scarlino. Stesso risultato anche per il Badesse, che sul proprio terreno cede al Cinigiano: la rete di Fanetti non è abbastanza per rispondere ai gol di Bicocchi e Vento.

Nella prima giornata spicca però sicuramente il pareggio di Colle tra la debuttante Campiglia e la veterana San Quirico, con le due squadre che impattano sul 2-2 dopo una partita per cuori forti. Il match è dominato nel primo tempo dagli ospiti, che passano in vantaggio al 12’ con Generali in mischia da corner e raddoppiano nel finale con Varone, ma nella ripresa il Campiglia cresce progressivamente, accorcia le distanze grazie al neo entrato Crisci, trova il pareggio al 75’ grazie ad un rigore conquistato da D’Angelo e realizzato da Masini e nel finale sfiora addirittura la vittoria grazie ad un contropiede mal concluso da Crisci.

