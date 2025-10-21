Manoni sul ko a Notaresco: "Rata, un passo indietro"

"La Maceratese con il Notaresco ha fatto un passo indietro rispetto a quella vista a Teramo". L’allenatore Manolo Manoni, che da calciatore ha indossato la casacca biancorossa, ha seguito dagli spalti la partita vinta dagli abruzzesi. "Magari – osserva – la squadra ha trovato un campo dove è difficile sviluppare il suo gioco fatto di passaggi a terra". C’è anche un altro aspetto che è riemerso. "I biancorossi fanno fatica – spiega – nelle partite sporche, cioè contro formazioni pratiche e scorbutiche come il Fossombrone. Sul campo del Notaresco non è possibile esprimere la solita idea di calcio perché la palla non si muove bene, allora puoi soffrire quando devi essere meno bello ma più pratico".

In settimana Possanzini ha sottolineato la mancanza di un attaccante centrale. "A Teramo l’ha fatto Osorio e ha assolto al suo compito, però avere un punto di riferimento avanzato può rivelarsi molto utile quando si affrontano realtà che non fanno del gioco l’arma principale, quando non si riesce a sviluppare una manovra. Può essere utile avere una prima punta di peso che faccia reparto da solo".

A Notaresco è scoppiato il caso Osorio: il giocatore ha battuto il rigore, quando il designato era Marras, e l’ha sbagliato. "È una mancanza di rispetto ed è normale che non passi inosservato".

Non è scomposta la frattura del naso riportata dal difensore Lucero, ora si attende il responso dei medici se può giocare anche con una maschera.