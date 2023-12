Mantova al comando: "Si può ancora migliorare"

"Piedi per terra e avanti a testa bassa" può essere considerato il motto che regna in casa del Mantova. La squadra di mister Possanzini, che nel pomeriggio seguirà con grande interesse il recupero tra Atalanta Under 23 e Triestina, è al comando del girone A di serie C e i numeri testimoniano che i virgiliani non sono da soli in vetta per caso. In effetti i biancorossi, che vantano l’attacco più prolifico e la terza difesa meno battuta (dopo alabardati e patavini), hanno raccolto dodici vittorie nelle sedici partite disputate per un ruolino di marcia che, però, dovrà superare un nuovo, impegnativo esame. Al momento la squadra del presidente Piccoli gode di un vantaggio di quattro punti sui biancoscudati, mentre la Triestina si trova a -5, ma potrebbe ridurre il distacco fino a -2 andando a vincere in casa dei giovani nerazzurri. Al di là di quello che riuscirà a fare un’accreditata pretendente alla promozione come la compagine di Tesser, il Mantova deve guardare innanzitutto in casa sua e, in tal senso, il turno che si giocherà venerdì 8 propone un test della verità alla capolista, che sarà chiamata a rendere visita ad una rivale attrezzata come il Vicenza. "Con il Renate – spiega il tecnico Davide Possanzini – abbiamo commesso alcuni errori per la voglia di vincere. Dobbiamo stare calmi, possiamo migliorare ancora limitando gli sbagli".