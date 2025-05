Mantova-Carrarese: Stadio Martelli tutto esaurito per la sfida serale

Mantova - Carrarese - Stadio Martelli, ore 20.30

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Cella, Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. A disp. Sonzogni, Botti, De Maio, Solini, Giordano, Fedel, Muroni, Paoletti, Artioli, Bragantini, Aramu, Debenedetti. All. Possanzini.

CARRARESE (3-4-2-1): Ravaglia; Illanes, Guarino, Imperiale; Bouah, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Torregrossa, Milanese; Finotto. A disp. Bleve, Mazzi, Ferrara Oliana, Coppolaro, Fontanarosa, Zanon, Giovane, Capezzi, Melegoni, Belloni, Cerri, Cherubini, Manzari, Shpendi. All. Calabro.

Arbitro: Monaldi di Macerata; assistenti Politi di Lecce e Biffi di Treviglio; quarto uomo Migliorini di Verona; var Baroni di Firenze; avar Marini di Roma 1.

Il ’Martelli’ di Mantova sarà tutto esaurito questa sera con 11.219 spettatori. E’ la prima volta che accade in stagione che l’impianto sportivo virgiliano viene completamente riempito. Merito anche dei tifosi carrarini che hanno "bruciato" i 943 biglietti della Curva Cisa, ovvero il settore ospiti. Recentemente in Mantova-Spezia si erano registrati 10.401 spettatori e in un’altra occasione, Mantova-Brescia del 6 ottobre, si era superato il muro delle diecimila presenze (10.307) ma stavolta, anche grazie all’iniziativa del presidente Filippo Piccoli che ha fissato un prezzo conveniente (5 euro) per il settore distinti, si è arrivati al tanto agognato sold-out. Il Mantova dovrà fare a meno dello squalificato terzino destro Radaelli che verrà sostituito da Maggioni. Restano fuori per infortunio il difensore Redolfi e l’attaccante Ruocco che hanno saltato le ultime due gare.

Gian.Bond.