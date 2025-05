Mantova in cerca di salvezza: sfida decisiva contro la Carrarese

Ad oggi sarebbe salvo il Mantova, prossimo avversario della Carrarese, ma con un punto solo di vantaggio sulla zona playout e tre sulla retrocessione diretta non può certamente dirsi tranquillo. I virgiliani dovranno assolutamente cercare di muovere la loro classifica nei restanti due turni interni. Proprio in casa il team lombardo sta costruendo la sua salvezza. Allo stadio Danilo Martelli è imbattuto da due mesi e mezzo ovvero da quattro giornate consecutive. Nell’ultima uscita vi ha battuto per 3 a 0 il Cesena. In precedenza aveva rallentato lo Spezia (2-2), sconfitto il Sudtirol (2-0) e impattato con la Juve Stabia (1-1). Dei 40 punti attuali dei biancorossi ben 27 provengono dal loro campo per una media punto interna di 1,58. La Carrarese dovrà portare rispetto, ma lo sa bene, ad un avversario che in casa vanta dei numeri molto simili ai suoi.

Il Mantova ha perso lo stesso numero di gare (4), ha subito lo stesso numero di gol (18) e ne ha segnati 2 in meno (22). Tutti dati che andranno naturalmente aggiornati in base a queste ultime due uscite. C’è da aggiungere che i ragazzi del tecnico Davide Possanzini in questo girone di ritorno stanno tenendo un’andatura di marcia leggermente inferiore a quella dell’andata. Limitatamente alla seconda parte del torneo sarebbero terzultimi in classifica.

Un altro aspetto importante da tenere presente è la filosofia di gioco improntata ad un calcio offensivo con tutti i rischi collaterali annessi. Il Mantova è la squadra che ha subito più gol di tutti in serie B (55) ma è anche una tra le formazioni di seconda fascia ad averne segnati di più (45) tanto da vantare il nono miglior attacco della cadetteria. I virgiliani sono tornati al lavoro già lunedì dopo il rientro di domenica sera dalla Campania. Contro la Carrarese mancherà loro il giovane Nicolò Radaelli (nella foto), terzino destro molto intraprendente che in stagione ha già segnato 3 gol e fornito 2 assist, appiedato per un turno dal giudice sportivo.

Gianluca Bondielli