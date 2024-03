Mantova si rialza e “rivede“ la B. Virgiliani guariti, la fuga continua

Dopo i due pareggi in Piemonte, il Mantova è tornato a correre nel turno infrasettimanale con la Virtus Verona. Non sono stati però solo i tre punti l’unica nota positiva della bella serata al “Martelli“. In effetti la squadra di mister Possanzini, squalificato e sostituito in panchina dal vice Massolini, non solo ha vinto, ma è riuscita anche a convincere contro un avversario tra i più ostici del girone A. Gioco, concretezza offensiva e spirito propositivo ritrovati si affiancano però ad un altro elemento che merita un occhio di riguardo. In effetti il ritorno alla vittoria della capolista è stato soprattutto un successo del gruppo e l’ulteriore conferma che la principale forza dei virgiliani, che non intendono affatto abdicare dalla lotta per la promozione quando mancano otto giornate alla conclusione, è proprio legata ad un organico nel quale non esistono titolari e riserve, ma dove tutti, quando sono chiamati in causa, riescono ad offrire un valido contributo per l’obiettivo. Un aspetto che può diventare determinante in vista di questo serrato rush finale che deve incoronare lo splendido cammino fin qui percorso dalla compagine del presidente Piccoli. Una formazione, allestita praticamente da zero durante l’estate dal dt Botturi dopo avere ricevuto la conferma della riammissione in serie C, che si è presentata ai nastri di partenza con l’unico obiettivo di farsi valere.

Strada facendo, però, i biancorossi hanno capito di poter puntare ad un campionato ben più ambizioso e a questo punto, con il momento della verità che si sta facendo sempre più vicino, Burrai e compagni non vogliono smettere di sognare. La lunga corsa del Mantova può e deve arrivare fino a realizzare il grande sogno della serie B. A consolidare questa speranza ci sono anche i numeri, che indicano nell’attacco virgiliano quello più prolifico del girone A (con i suoi 59 centri secondo di tutta la serie C dietro al solo Cesena, giunto a quota 66), ma evidenziano anche la solidità della difesa biancorossa, che nelle trenta partite fin qui disputate è stata trafitta soltanto per 20 volte. Questa è la situazione del momento, quando mancano ancora otto turni al fatidico traguardo e il campionato si appresta ad entrare in quella fase dove ogni gara si trasforma in una "finale" da non sbagliare. Il poker inflitto alla Virtus Verona ha ricaricato il Mantova, ma, come capita anche nella vita, gli esami non finiscono mai e i giocatori di Possanzini, che sarà squalificato anche a Crema, devono concentrarsi immediatamente sul prossimo impegno. Sabato 9, infatti, i virgiliani giocheranno in casa di una Pergolettese che deve raccogliere punti per uscire dalla zona calda della classifica. Intenzioni assai temibili, ma nonostante le quali il Mantova deve tornare ad assaporare il dolce profumo della vittoria esterna.