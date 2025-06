Manuel Camilloni rinnova con l'Atletico Ascoli fino al 2026: fiducia e ambizione

Il difensore Manuel Camilloni, classe 2004, è uno dei pochi calciatori dell’Atletico Ascoli che ha il contratto anche per la prossima stagione, dopo aver firmato lo scorso mese di luglio il prolungamento con un biennale scadenza 30 giugno 2026. Manuel, originario di Roma, ha iniziato i primi passi nella Tor Tre Teste arrivando ad Ascoli nella stagione 2021/22 mettendo a referto 25 presenze in Under 18. Nela stagione successiva ha collezionato 36 presenze e due reti tra campionato, Coppa Italia e Play Off con la Primavera allenata da mister Antonino Nosdeo. Al termine della stagione agonistica 2023/2024 il ragazzo ha fatto rientro all’Ascoli, ma come detto è poi tornato all’Atletico in maniera definitiva, sottoscrivendo un contratto biennale. Terzino a tutta fascia di sicura affidabilità ha ricoperto tutte le posizioni in difesa confermandosi giocatore duttile che si mette a completa disposizione del mister. Ottimo difensore, spesso si lascia andare a incursioni in avanti sfruttando forza fisica e corsa. Nella stagione appena conclusa, schierato come Under, ha messo a referto 23 presenze, una rete in trasferta a Chieti e un assist nella sfida vinta contro l’Avezzano. "Sono arrivato con entusiasmo all’Atletico Ascoli – ha detto qualche tempo fa – perché ho capito subito l’ambizione e la serietà con cui lavora questa società ma soprattutto per la voglia di investire sui giovani. Mister e società mi hanno colpito per la loro professionalità ma la cosa che mi ha fatto più piacere è la voglia con cui mi hanno cercato. Ho cercato di ripagarla sul campo dando tutto per questa maglia. Metto sempre davanti gli obiettivi di squadra e credo che con il lavoro possiamo dire la nostra. La scorsa estate sono molto felice del rinnovo e per la fiducia che la società ha posto in me. So che questo è l’ambiente giusto – ha concluso Manuel Camilloni – per crescere sia come uomo che come calciatore. Conosco bene l’ambizione e la voglia di confermarsi di questa squadra".

Valerio Rosa