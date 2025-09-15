Manzo: "Due schiaffi per farci reagire. La squadra è forte"

Sono facce provate quelle di chi arriva in sala stampa al termine della partita. D’altronde, è stata una gara dai mille volti, con l’Arezzo che sembrava destinato all’ennesimo boccone amaro contro la seconda squadra bianconera e capace invece di rimontare e conquistare i tre punti proprio allo scadere. Il primo a parlare è stato il presidente Manzo (nella foto): "Siamo partiti molto contratti, forse per l’assenza del nostro pubblico che per noi è sempre un problema. Ci sono serviti quei due schiaffi per reagire, poi abbiamo giocato come sappiamo e siamo riusciti a vincere. È un regalo per i nostri tifosi che soffrivano da lontano. Contro il Guidonia però voglio lo stadio pieno". Ci ha pensato poi Bucchi ad analizzare la gara dal punto di vista tecnico: "Abbiamo commesso troppi errori all’inizio, ma siamo stati bravi a reagire, rimanendo in partita convinti che avremmo potuto ribaltarla, e così è stato. Negli spogliatoi ho chiesto di essere più lucidi nel fare la scelta giusta negli ultimi metri e più determinati. Sempre però mantenendo la calma: sapevo che avremmo costruito le occasioni per rimontare". Il gol che ha fatto partire la rimonta l’ha firmato Pattarello, al primo centro in stagione: "Sono contento di aver ritrovato il gol ma l’importante è vincere anche se non segno, come nelle partite scorse. Credo che abbiamo dimostrato di essere una squadra forte". Infine, ha detto la sua anche Venturi, che nel finale ha sventato un grosso pericolo: "Sono stato bravo a rimanere in piedi e a chiudere lo specchio più possibile. Poi ho fatto ripartire subito l’azione perché credevamo di poterla vincere ed è andata bene".