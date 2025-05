Mapello torna in Serie D: la promozione guidata da Luca Mascaro

MAPELLO (Bergamo)

Il Mapello è tornato in Serie D. Un inseguimento lungo che la società del presidente Ivan Arrigoni ha saputo portare al coronamento con tenacia. Il tecnico che ha guidato la squadra bergamasca a vincere il girone B dell’Eccellenza, Luca Mascaro, non nasconde l’orgoglio: "La cosa che rimarrà di questa impresa sportiva è che tra quindici, vent’anni, quando ci ripenseremo potremo rivivere le emozioni e le sensazioni di un anno speciale. Certo, si sono fatte valere le qualità dell’organico, ma la compattezza e l’unione del gruppo hanno fatto la differenza. Potremmo quasi dire che si è fatta sentire di più quest’armonia fuori dal campo rispetto a quanto, pure importante, siamo riusciti a fare in un campionato molto competitivo".

Ma già dai primi allenamenti "abbiamo lavorato sodo per coronare questo sogno". In effetti, nonostante la corsa serrata di rivali accreditate come Leon e Cisanese, il Mapello ha portato avanti la sua corsa con determinazione e attenzione per ritornare in quella Serie D dalla quale mancava ormai da troppi anni. Trascinati dai gol del bomber Confalonieri e di tutto un reparto avanzato sempre efficace, i gialloblù si sono distinti anche per la solidità di una difesa che è riuscita a dimostrarsi un punto di forza, Ora, dopo avere tagliato il sospirato traguardo, il club si sta già organizzando perché il "ritorno a casa" non si riveli una fugace apparizione, ma possa riportare il nome del Mapello ai livelli ai quali sono abituati gli appassionati del calcio dilettantistico.

Luca Marinoni