Maquillage Rondinella. Pastorelli responsabile della scuola calcio

Volti nuovi e maggiore professionalità per la scuola calcio della Rondinella Marzocco. La società biancorossa rivolge molta attenzione al settore di base investendo per il futuro. Il nuovo responsabile della scuola calcio è Filippo Pastorelli (nella foto), ex Isolotto. Pastorelli è stato anche responsabile della Federcalcio per l’attività di sviluppo territoriale della Toscana. Insieme a lui ci saranno istruttori qualificati e diplomati Figc; in ogni categoria è prevista una figura laureata in scienze motorie.

"Vogliamo crescere e avere una particolare attenzione per i giovani - afferma il presidente della Rondinella, Lorenzo Bosi -. Siamo riconosciuti al terzo livello della scuola calcio di élite dalla Federazione, cioè il massimo risultato possibile. Le attività vengono svolte ora al ristrutturato campo di Ponte a Greve e a settembre vengono istituiti degli open day e prove gratuite per fare avvicinare i bambini al mondo Rondinella. L’obiettivo è fare crescere i bambini in un ambiente sano, ma anche di fare diventare alcuni di loro calciatori di valore".

F. Que.